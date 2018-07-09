Рынок недвижимости подает признаки жизни: москвичи чаще стали брать жилье в ипотеку

В Москве объем жилищного кредитования вырос на 74%. Об этом сообщила пресс-служба Росреестра.

По данным ведомства, за полгода в столице зарегистрировано 37 869 договоров ипотеки, тогда как за аналогичный период прошлого года – 21 713, и в два раза больше, чем в январе-мае 2016 года (18 628). При этом в течение второго квартала текущего года в Москве ежемесячно заключалось более 7 000 ипотечных сделок.

В целом, по данным Росрееста, с января по июнь текущего года в столице было заключено 68 212 договоров купли-продажи (мены) недвижимости, что на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года (54 661 прав).

На рынке долевого строительства жилья в июне был зафиксирован некоторый спад: зарегистрировано 5 610 договоров долевого участия против 6 273 – в мае (-12%). Однако по итогам полугодия, на этом рынке также фиксируется рост на 42%: 33 888 долевых договоров за 6 месяцев текущего года и 23 862 – в январе-июне прошлого.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.07.18

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