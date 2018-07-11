Жители России все больше верят «мировое правительство»

Все больше жителей России верят в существование теневого «мирового правительства»: за четыре года эта мысль укрепилась в сознании 67% граждан (против 45% – в 2014 году). Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Как отмечают социологи, 23% сторонников гипотезы о мировом правительстве считают его членами олигархов, финансистов и банкиров, а главной их целью – «власть и влияние, управление всеми людьми (30% опрошенных).

В то же время, 57% респондентов верят, что «мировому закулисью» подконтрольна лишь часть глобальных процессов. При этом выросла доля тех, кто уверен в негативных действиях «мирового правительства» в отношении национальных интересов России – с 57% в 2014 году до 74% в 2018-м.

Комментируя итоги опроса, руководитель Центра социально-экономических исследований НИСоцУ Академии при президенте РФ Олег Чернозуб отметил, что за последние два года россияне «оказались жертвами как минимум двух актов совершенно безумной травли: допинговым скандалом и «делом Скрипалей».

«В обоих случаях никаких доказательств не обнаружилось, спортивный суд одного за другим оправдывает российских спортсменов. Разумеется, общественное сознание не могло не заметить, что во все эти кампании были вовлечены десятки стран, а начались и завершились они «как по команде». Стоит ли удивляться, что растет убежденность в том, что существует некто конкретный, кто отдает подобные «команды»?» – обратил внимание Чернозуб.

Опрос был проведен 29-30 мая среди 2000 жителей России старше 18 лет из разных регионов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.07.18

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