Синоптики обещают москвичам жаркие выходные

В ближайшие выходные дни в московском регионе ожидается жаркая погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, значения средней суточной температуры в воскресенье превысят климатическую норму на 5°, однако местами возможны кратковременные дожди.

В пятницу, 13 июля, ночью без осадков, днем по области местами пройдет кратковременный дождь. Ночью до 18°, днем воздух снова прогреется до 27°.

В субботу и воскресенье, 14 и 15 июля, местами также прогнозируются кратковременные дожди. Ночью до 19°, днем – до 28°.

В понедельник, 16 июля, также не обойдется без кратковременных дождей. Ночью прогнозируется до 19°, днем – до 29°. Во вторник, 17 июля, временами вновь ожидается дождь. Ночью 15…20°, днем – 22…27°.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.07.18

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