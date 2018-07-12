Встреча Трампа и Путина может стать сигналом к действию

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа может послужить для российской и американской общественности и бизнеса сигналом, показывающим, что во взаимодействии двух государств нет ничего «криминального». Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал известный политолог, президент холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко. В то же время эксперт подчеркнул, что рассчитывать на значительный прогресс в отношениях двух стран не стоит.

Минченко обратил внимание, что встреча лидеров РФ и США пройдет на фоне крайне низкого уровня взаимодействия между странами. «Отношения сейчас настолько на низком уровне, что любой прогресс будет в плюс. Количество контактов в дипломатической сфере, в бизнес-сфере упало. И эта встреча станет сигналом, что ничего криминально и страшного в том, чтобы контактировать американцу с россиянами или наоборот», – сказал политолог.

В то же время эксперт не склонен возлагать больших ожиданий на продуктивность самой встречи. «Я очень сильно в этом сомневаюсь», – отметил эксперт.

В этой связи Минченко также обратил внимание, что опасения, которые возникают в ряде западноевропейских стран касательно встречи Путина и Трампа, связаны с некоторым непониманием между ЕС и США. «Мне кажется, тут история очень простая. Есть непонимание между Трампом и европейскими странами по поводу роли НАТО и того, кто должен за все это платить», – сказал политолог.

«Трамп задал вопрос, на который ни у кого не нашлось ответа: если Россия такой агрессор, почему вы (ЕС) с ней сотрудничаете и платите ей деньги. Если сотрудничество с Россией нормально, тогда непонятно, зачем все это надо и откуда взялась тема про русскую угрозу», – продолжил он.

Как считает политолог, все заявления Трампа относительно «Северного потока-2» и неприемлемости «трубопроводных долларов» в Россию также частично стоит рассматривать в этом ключе. «Его заявления относительно «Северного потока -2» … США не являются субъектом переговоров по этой проблематике. Там две стороны – Россия и страны Европейского союза», – обратил внимание Минченко.

Напомним, президенты России и США встретятся 16 июля в столице Финляндии Хельсинки. Путин и Трамп намерены обсудить перспективы дальнейшего развития отношений Москвы и Вашингтона, а также актуальные вопросы международной повестки, в том числе о конфликтах в Сирии и на Украине, а также предполагаемом вмешательстве Москвы в американские выборы.

Примечательно, что сегодня премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сегодня заявила, что «приветствует встречу» Трампа и Путина, так как «открытая коммуникация между США и Россией – ключевой момент в снижении риска конфронтации». В то же время, часть представителей британского кабмина опасаются, что встреча нанесет вред интересам НАТО или осложнит ситуацию у восточных границ Европы.

Стоит отметить, что сегодня Трамп в очередной раз выступил против «Северного потока-2». «Трубопроводные доллары в Россию неприемлемы», – заявил он.

Несмотря на то, что менее месяца назад Вашингтон обещал не чинить препятствий строительству газопровода, госдепартамент США не исключил, что в отношении компаний, задействованных в этом газовом проекте, могут быть введены экономические санкции.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 12.07.18

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