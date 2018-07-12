Жители России смогут увидеть в небе МКС невооруженным глазом

Жители большей части России смогут увидеть в небе Международную космическую станцию (МКС) невооруженным глазом. С 12 по 21 июля после полуночи «космический дом» покажется на небе в виде быстро двигающейся звезды, которая по яркости может соперничать с Юпитером и Венерой.

Как отметили в пресс-службе Московского планетария, телескопы и бинокли для наблюдений не понадобятся – МКС движется быстро, поймать ее оптическим прибором сложно. Однако невооруженным глазом «при определенных условиях» станция видна хорошо – «важно знать, куда и когда смотреть».

Отмечается, что МКС всегда движется с запада на восток и совершает один виток приблизительно за полтора часа. Видимой с Земли станция становится при совпадении нескольких факторов: когда она освещается Солнцем и на определенном отрезке траектории отражает солнечный свет так же, как Луна.

«Рассчитать время и траекторию полета Международной Космической Станции для вашего региона можно с помощью сайта www.heavens-above.com. Для этого необходимо выбрать свое местоположение в панели размещенной в правом верхнем углу, а затем на главной странице раздел – «Cпутники-МКС», – уточнили в планетарии.

Как пояснил астрофизик Александр Перхняк, есть несколько простых рекомендаций для желающих наблюдать пролет МКС. В этом помогут специальные приложения на смартфонах, как, например, МКС Детектор или ISS Spotter.

«Во время пролета нужно просто посмотреть на небо над западным горизонтом. Станция похожа на яркую быстро движущуюся и немерцающую звезду белого цвета, который по мере ее движения и захода в тень Земли, может сменяться на красновато-оранжевый. Кстати, именно в этот момент космонавты на борту увидят заход Солнца», – пояснил Перхняк.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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