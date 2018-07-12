Трамп не уверен в результативности встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп признался, что с нетерпением ждет встречи с российским лидером Владимиром Путиным, и назвал свои отношения с ним соперничеством, не мешающим нормальному человеческому общению. Об этом Трамп заявил журналистам по итогам закрытого экстренного совещания с лидерами стран-членов НАТО.

«Он был мил со мной при встрече, я был мил с ним. Он соперник... – заявил президент США. – Я надеюсь, мы поладим. Он представляет Россию, я представляю Соединенные Штаты. Это соперничество, а не вопрос дружбы или вражды».

При этом американский президент был неоднозначен. По его словам, встреча 16 июля в Хельсинки «не займет много времени», однако «может привести к чему-то продуктивному», «а может, и нет», цитирует слова Трампа газета «Коммерсантъ».

Президент США также не исключил, что предстоящие переговоры с Путиным могут оказаться самыми легкими в серии официальных встреч в рамках поездки по Европе.

«Мы идем на встречу, не ожидая многого от нее», – прокомментировал он.

Отвечая на вопрос, представляет ли Путин угрозу для него, Трамп заявил: «Я не хочу, чтобы он был угрозой, и для этого у нас есть НАТО».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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