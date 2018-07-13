В аэропорту «Внуково» появились капсулы-отдыха из фантастических фильмов

В московском аэропорту «Внуково» заработал круглосуточный капсульный отель, где пассажиры могут отдохнуть до или после перелета, сообщает пресс-служба аэропорта.

Помимо спального места, отель предлагает посетителям бесплатный Wi-Fi, телевизор, кондиционер, зеркало, зарядные устройства, светодиодную подсветку, будильник, хранение багажа и сейф.

Отмечается, что «Внуково» стал первым и единственным аэропортом московского авиационного узла, предлагающим такую услугу.

Аэропорт ежегодно обслуживает более 170 тысяч рейсов российских и зарубежных авиакомпаний. Маршрутная сеть аэропорта охватывает всю территорию России, а также страны ближнего зарубежья, Европы, Азии и Африки.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 13.07.18

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