«Этическая проблема»: Илюмжинов отстранен от должности президента ФИДЕ

Бывший глава Калмыкии Кирсан Илюмжинов временно отстранен от занимаемой должности президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ) за нарушение этики. Сам он называет решение политическим и «конфликтом интересов».

Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте ФИДЕ, начальный период отстранения – шесть месяцев, начиная с 13 июля 2018 года по 12 января 2019.

Однако если в течение 2 лет Илюмжинов совершит действия, «наносящие вред интересам и репутации ФИДЕ», его отстранят еще на 12 месяцев.

Как установила комиссия, с марта 2017 по апрель 2018 фигурант санкционного списка США Илюмжинов «неоднократно» предпринимал действия, несовместимые с его обязанностями, которые предписывают ставить интересы ФИДЕ превыше собственных. Он действовал вопреки решениям президентского совета ФИДЕ, пытался осуществлять полномочия, которым наделен заместитель президента организации, дискредитировать членов совета, делал ложные или провокационные заявления и отказался уйти в отставку после закрытия банковских счетов ФИДЕ.

Отмечается, что Илюмжинов создавал атмосферу путаницы и нестабильности и нанес организации серьезный репутационный, операционный и финансовый ущерб.

Однако бывший глава Калмыкии придерживается иного мнения. Как известно, жалобу в комиссию на него подал заместитель главы организации Георгиос Макропулос. Таким образом, считает Илюмжинов, он «устраняет конкурентов и расчищает путь в президенты ФИДЕ». Илюмжинов напомнил, что в прошлом году Макропулос был в США и встречался с Гарри Каспаровым, передает РБК.

«Они после этого начали писать письма и требовать, чтобы я подал в отставку», – отметил Илюмжинов и назвал свое отстранение неправомочным, так как высший законодательный и исполнительный орган ФИДЕ – Генеральная ассамблея.

Сообщается, что Илюмжинов уже готовит заявление в CAS к Макропулосу и комиссии по этике и видит здесь нарушение прав человека. «Меня отстраняют от участия в выборах президента ФИДЕ. Я считаю решение комиссии незаконным – три человека не могут устранить меня от должности», – заявил он.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 13.07.18

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