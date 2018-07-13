Банкротство шагает по стране: россияне все чаще не в состоянии оплачивать счета

Жители России стали чаще становиться банкротами. Только в январе-июне по решению судов ими признаны 19 тысяч 53 граждан – на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом заявителями в делах чаще являются сами граждане (84,5%), чем кредиторы (14%) и ФНС (1,3%). Об этом свидетельствуют данные «Федресурса».

В среднем на 100 тысяч человек в России приходится 47 банкротов, а самая высокая их «плотность» – в Вологодской, Рязанской областях и Калмыкии – 157, 95 и 91 человек на 100 тысяч населения соответственно, передает «Интерфакс».

Комментируя эту данные, доцент кафедры финансового менеджмента факультета госуправления МГУ Ольга Львова обратила внимание, что сокращение реальных располагаемых доходов фиксировался четвертый год подряд: снижение за 2017 год – на 1,7% в реальном выражении по сравнению с 2016-м. При этом Банк России прогнозирует снижение темпов прироста расходов домохозяйств на конечное потребление. И это, по мнению Львовой, может повлиять на дальнейший рост банкротств среди физических лиц.

Руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин считает, что банкротства становятся популярными в связи с повышением информированности граждан о преимуществах процедуры несостоятельности и отработкой технологий их сопровождения арбитражными управляющими.

При этом он отметил, что увеличить число личных банкротств может принятый Госдумой в первом чтении законопроект, снижающий штрафы за нарушение для финансовых управляющих. По словам Юхнина, этому поспособствует доступность процедур для потенциальных банкротов и более полной реализации идеи «экономического рестарта» для тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 13.07.18

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