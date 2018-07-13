Самолет «поджарился» при посадке во «Внуково»

Самолет Boeing-737 авиакомпании «Победа» пострадал от удара молнии. Инцидент произошел накануне вечером с лайнером, следовавшим из Берлина в Москву.

Перед посадкой в столичном аэропорту «Внуково» экипаж сообщил об опасениях в связи с прохождением вблизи лайнера мощного грозового фронта, передает «Интерфакс».

Самолет благополучно сел, однако после приземления наземные службы тщательно осмотрели его и установили, что часть элементов фюзеляжа и правого крыла обуглилась. Кроме того, трещины образовались на некоторых деталях.

Как считают пилоты, причиной повреждений мог стать разряд молнии.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 13.07.18

«Пенсионные» протесты не дают подняться рейтингу Путина. / Банкротство шагает по стране: россияне все чаще не в состоянии оплачивать счета. / В Уголовном кодексе РФ могут появиться новые статьи. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»