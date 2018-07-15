«Деремся за наших»: Стрелков раскрыл историю создания ЧВК «Вагнер»

Экс-глава Минобороны Донецкой народной республики, а ныне руководитель общественного движения «Новороссия» Игорь Стрелков на своей странице в соцсети «ВКонтакте» раскрыл подробности о формировании так называемой группы Вагнера, а также ее значительной роли в боях в Донбассе и Сирии.

Стрелков сообщил, что взял было мораторий на любые статьи в отношении ЧВК «Вагнер», однако факт войны в Сирии требует рассказать правду о добровольцах, которые идут в бой «за русский народ, а вовсе не только за деньги».

Стрелков отметил, что один из создателей подразделения Дмитрий Уткин был командиром взвода в первой в новейшей истории России ЧВК, которая носила название «Славянский корпус» и приняла участие в бою на высоте у поселка Ас-Сухна в Сирии.

Несмотря на ряд перипетий, компания впоследствии вышла на более высокий уровень, получила больший размах.

«Дебютом» непосредственно группы Вагнера стал Донбасс на рубеже 2014-2015 гг., в частности, операция по штурму Дебальцево. «Во время Дебальцевских боёв «Вагнер» успешно выполнил все поставленные боевые задачи», – отметил Стрелков. В 2015 году добровольцы покинули Донбасс.

Окончательно в боевую единицу ЧВК оформилась в Сирии, куда прибыла в полном составе. Одним из главных факторов прогресса стало то, что сухопутные сирийские войска оказались практически небоеспособными, а потому основная нагрузка легла на плечи российских добровольцев – «шло наращивание численности ЧВК и расширение круга задач, перед ней поставленных».

К 2018 году в Сирии постоянно действовали пять отрядов по 300 человек, бронегруппа, артиллерийский дивизион, отдельные разведывательно-штурмовые подразделения и службы обеспечения. Российским добровольцам пришлось стать «непризнанной пехотой» сирийской войны – основная тяжесть боев легла именно на них; они боролись с терроризмом, «не считаясь даже военнослужащими и не имея права на честь и славу, положенных участвующим в нелегкой войне военным».

По словам Стрелкова, большинство успешных наступательных операций, приписываемых сирийской армии, на самом деле – заслуга именно российских добровольцев. Это и повторное освобождение Пальмиры, и деблокада Дейр-эз-Зора, и штурм Восточной Гуты и Восточного Каламуна. «По сути, именно на данную ЧВК, наряду с авиацией, выпала основная нагрузка в этой войне», – подчеркнул Стрелков.

Подавляющее большинство добровольцев – это русские, украинцы и белорусы. При этом все участники ЧВК «Вагнер» отслужили в армии, около ¾ имели опыт боевых действий. Все представители командования – ветераны боевых действий, некоторые принимали участие еще в Афганской войне. Ко всем добровольцам предъявляются высокие требования (которые были несколько смягчены только в 2016-2017 гг., когда наблюдался недостаток кадров): весь личный состав «прогоняют» через медкомиссии и проверяют по всем учетам правоохранительных органов.

Длительность контракта – один год, при этом бойцам полагается отпуск в месяц по истечении полугода. Оплата зависит от выполняемых функций, за участие в боях полагаются премиальные. В среднем выходит около 100 тысяч рублей; в штурмовых подразделениях – значительно больше. По окончании контракта доброволец может продлить его или уйти в резерв, из которого по желанию также можно вернуться.

Также Стрелков рассказал о некоторых бойцах ЧВК. В их числе – доброволец с позывным «Артур». Он воевал в Афганистане и Боснии, «человек военный до мозга костей, в мирной жизни себя не мыслящий», для которого «война – образ жизни». Или «Казак» – он воевал в первую и вторую Чеченские кампании и даже «зацепил» войну 888 – грузино-южноосетинский конфликт 2008 года. Кроме того, «Казак» воевал в Донбассе и готов вернуться, чтобы «доделать дело». И в Сирии у него четкая цель – он «дерется за наших», защищает интересы Родины.

Стрелков сравнил службу в ЧВК со службой контрактника ВС РФ времен первой Чеченской компании, но с гораздо лучшим обеспечением и отношением товарищей. «Воевать в нем сейчас было бы совсем не стыдно», – резюмировал Стрелков.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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