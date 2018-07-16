Похищение мужчины в Подмосковье: «наводчиком» может оказаться мать жертвы

В Подмосковье двое молодых людей похитили 38-летнего мужчину «по наводке» матери жертвы. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, ЧП произошло 10 июля у одного из домов на Центральной улице в Воскресенске. Двое мужчин насильно посадили свою жертву в машину и скрылись в неизвестном направлении. Очевидцы происшествия сообщили о похищении в правоохранительные органы.

В результате злоумышленников удалось задержать в Орехово-Зуевском районе. Похищенный был освобожден. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по п. ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение группой лиц по предварительному сговору»).

В СКР уточнили, что, по предварительным данным, мать похищенного мужчины позвонила в Благотворительный фонд нуждающихся в реабилитации с просьбой прислать сотрудников центра забрать ее сына на принудительное лечение.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 57-летняя женщина, которая пыталась отправить сына-наркомана на лечение в Казань, может сесть в тюрьму за организацию похищения. Как отмечал «Московский комсомолец», мужчина сначала был готов поехать на лечение, потом начал отказываться, тогда его силком посадили в машину. По данным издания, «похищенный» много раз требовал деньги у матери, приставляя нож к ее горлу и даже отсидел пять лет за убийство собутыльника, который болел туберкулезом.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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