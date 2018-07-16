Грудинин развелся после 37 лет брака

Директор ЗАО «Совхоз им. Ленина», экс-кандидат в президенты РФ Павел Грудинин развелся с женой Ириной. Мировой суд Бабушкинского района Москвы вынес решение о расторжении брака, передает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Елену Бойцову.
Сообщается, что заседание прошло в закрытом режиме по просьбе представителей Грудинина. При этом стороны не участвовали в разбирательстве лично.
Доверители Грудинина называют сторону ответчицы «инициатором публичного фарса», так как на заседание пришло много журналистов, однако экс-кандидат в президенты был против освещения личной жизни.
Отметим, что Грудинины были в браке 37 лет, и у них есть двое взрослых детей.
Известно также, что заявление о разводе было подано в мае. В июне на заседании супругам назначили срок примирения.
Москва, Ольга Ветрова
Москва. Другие новости 16.07.18
Похищение мужчины в Подмосковье: «наводчиком» может оказаться мать жертвы. / Трамп: Отношения с Москвой испортились из-за многолетней тупости США. / Это страшное слово «реформа»: Кремль запретил говорить о повышении пенсионного возраста в стиле 1990-х. Читать дальше
© 2018, РИА «Новый День»