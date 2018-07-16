Грудинин развелся после 37 лет брака

Директор ЗАО «Совхоз им. Ленина», экс-кандидат в президенты РФ Павел Грудинин развелся с женой Ириной. Мировой суд Бабушкинского района Москвы вынес решение о расторжении брака, передает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Елену Бойцову.

Сообщается, что заседание прошло в закрытом режиме по просьбе представителей Грудинина. При этом стороны не участвовали в разбирательстве лично.

Доверители Грудинина называют сторону ответчицы «инициатором публичного фарса», так как на заседание пришло много журналистов, однако экс-кандидат в президенты был против освещения личной жизни.

Отметим, что Грудинины были в браке 37 лет, и у них есть двое взрослых детей.

Известно также, что заявление о разводе было подано в мае. В июне на заседании супругам назначили срок примирения.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 16.07.18

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