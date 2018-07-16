Жара и грозы: московский регион ожидает неустойчивая погода

Жара и дожди ожидают жителей московского региона на этой неделе. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, погода окажется неустойчивой, но теплее, чем обычно: средняя суточная температура превысит климатическую норму на 3-5 градусов.

Ожидается, что в понедельник максимальная температура в столичном регионе достигнет 31. В ночь на вторник, 17 июля, ночью возможен небольшой дождь. В мегаполисе – до 18…20, по области 15…20 градусов. Днем – временами снова дождь, местами – с грозой и порывами ветра до 15 метром в секунду. При этом воздух прогреется до 28 градусов.

Кратковременные дожди с грозами продолжатся 18 и 19 июля. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Ночью в среду в столице ожидается 18…20 градусов, по области 15...20. В четверг – на градус прохладней: 17…19 в Москве и 14…19 в Подмосковье. Днем 24…26 и 22…27 градусов соответственно.

Мало что изменится в пятницу и субботу, 20 и 21 июля. Примерная температура ночью 15…20, днем 24…29. И снова – кратковременные дожди.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.07.18

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