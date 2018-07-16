В Подмосковье военный полигон превратился в мусорную свалку

В Подмосковье возбуждено уголовное дело неб организованном незаконном предпринимательстве, в результате которого военный полигон превратился в мусорную свалку. Как сообщила пресс-служба главной военной прокуратуры, ущерб от действий преступников составил 4,6 млрд рублей.

По данным ведомства, в период с 2015-2017 годы на территории войскового полигона в Наро-Фоминском районе было незаконно захоронено почти 500 тысяч кубометров отходов производства и потребления, относящихся к IV классу опасности (малоопасные). В прокуратуре выяснили, что ответственность за нелегальную деятельность несет организованная группа, которую создал коммерческий директор благотворительного фонда «Благовест».

По оценке прокуратуры, в результате несанкционированного размещения на полигоне отходов и их смешения с почвой, урон для окружающей среды оценивается в 4,6 млрд. рублей, а прибыль предпринимателей составила не менее 39 млн рублей.

В настоящий момент материалы проверки в отношении должностных лиц, ответственных за содержание и эксплуатацию полигона, направлены в военные следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных.

Проблема свалок сотрясает Подмосковье уже более года – после того как жители Балашихи в ходе «прямой линии» пожаловались Путину на полигон отходов, который находится рядом с их домами. После закрытия в регионе порядка 30 полигонов, на оставшиеся 15 резко возросла нагрузка, а местные жители вынуждены терпеть постоянные газовые атаки со свалок. В районах Подмосковья регулярно проходят стихийные акции протеста против «мусорной политики» властей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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