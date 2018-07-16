Надежды на Госдуму нет: «Единая Россия» поддержит повышение пенсионного возраста

Фракция «Единая Россия» в Государственной думе окончательно определилась: депутаты от партии власти будут консолидировано голосовать за правительственную пенсионную реформу. Об этом сегодня сообщил руководитель фракции Сергей Неверов.

«Есть решение президиума генсовета партии о консолидированном голосовании фракции за пакет законопроектов», – цитирует его слова РИА «Новости».

Фактически это заявление означает, что аргументы против повышения пенсионного возраста учтены не будут. После думских выборов 2016 года «Единая Россия» получила конституционное большинство в нижней палате парламента – более 2/3 депутатов – 342 из 450, что ставит под сомнение перспективность решения думской оппозиции выступить против пенсионных планов правительства РФ.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам уже одобрил правительственный законопроект.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. Предполагается, что реформа начнется со следующего года и продлится до 2034 года. Сейчас мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55. Законопроект может быть принят в первом чтении уже 19 июля.

Инициатива правительства вызвала широкое общественное недовольство – в ряде регионов прошли протестные акции. Против пенсионной реформы выступили объединение профсоюзов «Конфедерация труда России» и Федерация независимых профсоюзов России, политические партии и общественные движения, объявив о подготовке митингов протеста по всей России. КПРФ инициировала проведение референдума по вопросу о повышение пенсионного возраста.

Сегодня в СМИ также появилась информация, что администрация президента РФ посоветовала лояльным власти политикам, экспертам, блогерам и журналистам не употреблять термин «пенсионная реформа», а для того, чтобы избежать негатива, преподносить повышение возраста выхода на пенсию как изменение, преобразование и совершенствование пенсионного законодательства.

Согласно результатам последнего социологического исследования «Левада-Центра», 89% жителей России негативно относятся к планам властей поднять возраст выхода на пенсию, причем 70% из них – резко отрицательно. 87% и 84% россиян считают оптимальным текущий возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин. На этом фоне рейтинги доверия к руководству России начали стремительно падать.

Добавим, ряд экспертов и оппозиционных политиков ранее отмечали, что если протесты жителей против пенсионной реформы примут массовый характер, власть может пойти на уступки и смягчить реформу, повысив пенсионный возраст не на 5 и 8 лет, а, например, на 2 и 3 года.

Президент РФ Владимир Путин, заявлявший в 2005 году о недопустимости повышения пенсионного возраста, самоустранился от обсуждения планов правительства.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 16.07.18

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