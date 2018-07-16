«Не будет никакого переобучения»: депутат развеял иллюзий о 5 млрд на «предпенсионеров»

Депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин скептически оценил правительственную программу переквалификации граждан предпенсионного возраста в рамках предложенной кабином реформы. Как считает парламентарий, озвученной министром труда и соцсзащиты Максимом Топилиным суммы в 5 млрд рублей в реальности недостаточно для масштабного переобучения людей зрелого возраста.

По оценке Шеина, на деле никакого переобучения добиться не удастся. «Минтруд России с большой помпой заявил, что в год будет тратить на переобучение работников пять млрд рублей. Учитывая, что ежегодно без пенсии будет оставаться по полтора-два миллиона человек, речь идёт о сумме в три тысячи на каждого», – пояснил депутат в комментарии на своей странице в Facebook.

«Для ясности» Шеин напомнил, что в год на школьника в Москве тратится 73000 рублей, а в сёлах Мособласти – 120000. «В общем, не будет никакого переобучения», – резюмировал парламентарий.

Между тем, как сообщал «Новый День», фракция «Единая Россия» в Государственной думе окончательно определилась: депутаты от партии власти будут консолидировано голосовать за правительственную пенсионную реформу. Фактически это заявление означает, что аргументы против повышения пенсионного возраста учтены не будут. После думских выборов 2016 года «Единая Россия» получила конституционное большинство в нижней палате парламента – более 2/3 депутатов – 342 из 450, что ставит под сомнение перспективность решения думской оппозиции выступить против пенсионных планов правительства РФ.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 16.07.18

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