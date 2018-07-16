Футбольный болельщик получил 15 суток ареста: вылил пиво на Жириновского

Футбольный болельщик и один из авторов самиздата «Дискурс» Глеб Струнников, обливший пивом лидера ЛДПР Владимира Жириновского, получил 14 суток ареста. Такое решение вынес Тверской районный суд Москвы, передает РБК со ссылкой на пресс-секретаря суда Анастасию Дзюрко.

Скандальный инцидент произошел накануне, 15 июля, на улице Никольской в Москве в день проведения финального матча чемпионата мира по футболу. В отношении болельщика был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2. статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Как отметила судья, Струнников совершил «нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, а именно: вел себя, вызывающе, намеренно облил пивом гражданина». Кроме того, по ее словам, на законные требования полицейских прекратить хулиганство он ответил отказом, а при задержании и транспортировке оказывал сопротивление.

Как утверждает издатель «Дискурса» Константин Ворович, Струнников вылил пиво на Жириновского в отместку за то, что его толкнули охранники парламентария.

«Они шли навстречу большому потоку людей, «выжимали» всех в стену», – пояснил он.

Ворович также подчеркнул, что полиция, сопровождавшая Жириновского, грубо задержала Струнникова, охранник схватил его за волосы, а сам Жириновский «дважды ударил по голове».

«Ночь он провел в ОВД «Китай-город». Знакомых, которые хотели передать ему еду, к нему не пустили», – отметил Ворович.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 16.07.18

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