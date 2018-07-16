Путин и Трамп заговорились: встреча тет-а-тет длилась больше двух часов

В Хельсинки президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп, опоздав на встречу почти на час, вели переговоры тет-а-тет 2 часа 10 минут вместо запланированных полутора. «Это хороший старт для всех», – сказал Трамп после разговора с Путиным, передает РБК.

Перед беседой российский лидер предложил Трампу «обстоятельно поговорить по нашим двусторонним отношениям и по различным болевым точкам в мире». В ответ американский президент согласился, что «есть огромное количество тем, которые нам надо обсудить.

«Очень интересные темы, начиная с таких вопросов, как торговля, коммерция, военные вопросы, а также вопросы, связанные с Китаем, ядерной политикой, поговорим о нашем общем друге Си [Председатель КНР Си Цзиньпин]», – сказал Трамп (цитата из сообщения пресс-службы Кремля).

В то же время Трамп добавил, что и РФ и США «есть огромная возможность для того, чтобы наладить взаимоотношения». «На протяжении нескольких последних лет эти отношения были плохими, где-то около двух лет, но думаю, что есть возможность, чтобы отношения между нашими странами стали чрезвычайно хорошими. Я во время своей предвыборной кампании говорил о том, что ладить с Россией – это хорошо, а не плохо», – отметил американский президент.

Как предполагается, после встречи глав государств с глазу на глаз последуют российско-американские переговоры в расширенном составе – с участием делегаций двух стран.

Хельсинки, служба информации РИА «Новый День»

Хельсинки. Другие новости 16.07.18

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