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Понедельник, 16 июля 2018, 18:36 мск

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Взрыв в московском кафе: 12 человек ранены

Сегодня в Москве произошел взрыв в кафе на Авиационной улице, в результате чего 12 человек получили ранения. Cтоличные власти заверили, что речь о теракте не идет – взорвался бытовой газ.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, жизни пострадавших, которые были госпитализированы, ничего не угрожает.

Столичный главк МЧС уточнил, что ЧП произошло в одноэтажном здании, возгорание на площади 50 квадратных метров было ликвидировано в 15:59.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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