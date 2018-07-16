Намек на «разморозку»: Путин и Трамп дали понять, что поговорили плодотворно

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа прошла продуктивно. Об этом однозначно дали понять американский и российской лидеры на совместной пресс-конференции по итогам переговоров в Хельсинки. Трамп неоднократно благодарил Путина, несколько раз пожал ему руку и выразил надежу, что их встречи будут проводиться чаще. Глава российского государства отметил, что считает переговоры, которые прошли, по его выражению, в «откровенной и деловой атмосфере», «весьма успешными и полезными».

По словам Путина, общие интересы у обоих государств есть в самых разных сферах, но пока не все сворные вопросы разрешены, однако прошедшая встреча с Трампом показала взаимное желание выправить негативную ситуацию в отношениях России и США.

«Сегодняшние переговоры отразили наше совместное с президентом Трампом желание выправить негативную ситуацию в наших двусторонних отношениях, наметить первые шаги по их оздоровлению, восстановлению приемлемого уровня доверия и возвращению к сотрудничеству прежнего уровня», – заявил Путин (цитата по «Интерфаксу»).

Президент РФ подчеркнул, что сегодня Россия и США сталкиваются с совершенно иными угрозами и вызовами, и справиться со всеми этими угрозами можно, только объединяя усилия, а трудности и сложная атмосфера в отношениях между Москвой и Вашингтоном не имеют объективных причин.

Трамп со своей стороны заявил, что «сегодня было несколько конструктивных часов, проведенных вместе, и это очень важно для обеих наших стран».

«Важно продолжить эту беседу, и мы согласились в том, что, скорее всего, будем часто встречаться в будущем, и надеемся, что решим все проблемы, которые мы обсуждали сегодня. Еще раз: президент Путин, благодарю вас», – заявил Трамп.

Американский президент также отметил, что сегодняшняя встреча – это только начало длительного процесса. «Мы сделали первый шаг к лучшему будущему, к будущему, в котором будет прочный диалог и много размышлений. Наши ожидания базируются на реальной цели, но мы желаем дружбы, сотрудничества и мира», – сказал Трамп.

Лидеры России и США договорились создать группу представителей российского и американского бизнеса, которая подготовит предложения по развитию торговли и инвестиций.

«Чтобы содействовать развитию взаимной торговли и инвестициям, мы с президентом Трампом договорились о создании группы высокого уровня, которая объединила бы «капитанов российского и американского бизнеса» – предприниматели лучше знают, как выстраивать взаимовыгодную кооперацию, пусть подумают, что можно сделать и сделают свои предложения на этот счет», – сказал глава российского государства.

Вместе с тем Путин сообщил, что российская делегация передала свои предложения по сотрудничеству с США в сфере стратегической стабильности и нераспространения оружия массового уничтожения. Президент РФ заявил о необходимости дальнейшей совместной работы по проработке всего комплекса военно-политического и разоруженческого досье, а также воссоздания рабочей группы по антитеррору. «Контакты по линии спецслужб полезно переместить на системную основу», – подчеркнул Путин.

Переговоры касались самых разных проблем, в том числе Сирии, Израиля, Ирана, Украины, а также вопросов ядерного разоружения и других.

Тем не менее, несмотря на позитивные высказывания президентов, в их словах прослеживался намек на оставшееся недоверие друг к другу. Часто об отношениях двух стран звучало слово «нам необходимо», что на дипломатическом языке часто означает наличие некоего недопонимания и недоговоренностей. При этом отвечая на вопрос западного журналиста, Путин прямо заявил, что полностью доверять никому нельзя.

Хельсинки, служба информации РИА «Новый День»

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