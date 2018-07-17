Голодный протест в Подмосковье: власти прессуют жителей, выступивших против «мусорной политики»

Жители Рузского района, которые выступают против использования территории бывшего Сыческого горно-обогатительного комбината для складирования мусора, решились на крайнюю меру – голодовку.

По мнению депутата городского округа Чехов Николая Дижура, власть в попытках погасить протест, отбирая у 4 голодающих женщин палатку, демонстрирует «беспрецедентное скотское отношение к людям», создавая систему, при которой правоохранительные органы защищают частный бизнес.

«Сычево, Рузский район – четыре женщины объявили голодовку. Голодовка – крайняя мера. Каждый день ОМОН оттаскивает женщин – я не знаю, где мужчины Рузского района. Власть не реагирует. Это беспрецедентный случай скотского отношения к населению», – заявил Дижур.

Он напомнил, что складирование мусора на данной территории – не локальная проблема, она затрагивает несколько миллионов человек.

«Как горный инженер, гидромеханизатор, я вам докладываю, что Сычевскй горно-обогатительный комбинат был крупнейшим в нашей индустрии добывающим предприятием. Но оно было закрыто при дефиците щебня, потому что вскрыли водоносные горизонты, которые питают весь запад Москвы и северо-запад Московской области. Могло быть отравлено все население. Поэтому предприятие, самое мощное, закрыли – это отношение, которое было в Советском Союзе», – сказал депутат.

Он обратил внимание, что нынешняя политика подмосковных властей в корне отличается от прежней. «Что делают эти ребята сегодня? При том, что и в Советское время, и сейчас по закону запрещено складировать мусор в выработанное пространство, они, игнорируя закон, придумали хитрую формулу «временного хранения» ТКО и валят, и валят туда мусор, утрамбовывают его, но 5-6 метров уже – двухэтажный дом (высота мусорной кучи)», – отметил он.

«Что происходит, вдумайтесь. Это обеспечение бизнеса частной компании правоохранительной системой Российской Федерации» – считает Дижур.

В этой связи депутат обратил внимание, что жительниц, которые объявили голодовку, прогоняют от полигона и отнимают палатку. Однако, по его мнению, эту проблему можно решить достаточно просто.

«Голодали люди на муниципальной собственности. Собственник наверное в праве вести себя так (выгонять с участка и отнимать палатку). Я порекомендовал этот вопрос решить очень просто. У одной из четверых голодающих дом на окраине деревни: снимите изгородь, поставьте огромный баннер, палатку на частной территории. Мы приедем туда вас поддержим», – заявил он.

Накануне стало известно, что жительницы деревни Щёлканово, которая находится рядом с территорией «временного хранения» мусора, объявили бессрочную голодовку. Они поставили палатку, в которой намеревались жить, пока мусор не прекратят возить. Однако полиция забрала палатку, потому что она находилась на муниципальной земле.

«Мы собираемся сидеть под открытым небом до последнего, никуда не уйдем отсюда. Мы объявили голодовку, потому что уже все перепробовали: жаловались, собрали тонны подписей, – уже не знаем, что делать», – цитирует слова одной из голодающих «Новая газета».

При этом она добавила, что, сегодня, 17 июля, ей нужно прийти в местный ОВД, чтобы составить протокол об административном правонарушении по ч. 5 ст. 20.2 КоАП («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).

Как ранее сообщал РИА «Новый День», в Рузском районе рядом с деревней Щелканово организована площадка «временного хранения отходов». Кроме этого, в рамках новой территориальной схемы по обращению с отходами там предусмотрено строительство мусороперерабатывающего завода. Местные жители с 10 мая находятся «на осадном положении».

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 17.07.18

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