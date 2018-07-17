СМИ: Бывший главный следователь Москвы задержан за взятку от криминалитета

В Москве задержан бывший глава столичного главка Следственного комитета Александр Дрыманов. Об этом стало известно от источников РБК в ведомстве. Источники «Интерфакса» подтвердили эту информацию. Как сообщается, Дрыманов подозревается в получении крупной взятки.

По данным РБК, Дрыманов, который в конце мая подал рапорт об отставке с должности начальника главного следственного управления Следственного комитета (СКР) по Москве, был задержан сотрудниками ФСБ во время встречи в одном из бизнес-центров.

«На прошлой неделе он активно занимался получением адвокатского статуса», – отметил собеседник издания. По его словам, оперативники планировали дождаться вступления в силу приговора полковнику СКР Михаилу Максименко. «Но попытки Дрыманова стать адвокатом в Волгоградской области, чтобы получить статус спецсубъекта уголовного производства, ускорили его задержание», – уточнил источник.

Следственное управление ФСБ планирует выйти с ходатайством об аресте Дрыманова в Лефортовский суд Москвы. «Решение о задержании было принято около месяца назад, вчера он был задержан по подозрению в причастности к получению взятки по делу Шакро Молодого», – рассказал источник РБК, знакомый с материалами расследования. Собеседник из СКР отметил, что решение об аресте Дрыманова было принято после его рапорта об отставке. Информацию о возбуждении уголовного дела о взятке подтвердил источник «Интерфакса».

В начале года представители Генпрокуратуры назвали Дрыманова в числе офицеров, причастных к получению взяток. На одном из судебных заседаний по делу полковника СКР Михаила Максименко гособвинитель Борис Локтионов заявлял, что несколько высокопоставленных сотрудников комитета, в том числе Дрыманов, получили взятку за освобождение из СИЗО Андрея Кочуйкова (Итальянца), подручного криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого), который считается руководителем криминального мира страны.

Арестованный по делу Шакро экс-заместитель Дрыманова Денис Никандров заявлял следователю ФСБ, что заплатил начальнику взятку в сумме €9850 за общее покровительство и собственное назначение на должность, следовало из документов, оглашенных в рамках процесса по делу Максименко. Тогда еще действующий глава столичного управления СК Дрыманов все обвинения опровергал, а слова генерала Никандрова он называл «оговором».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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