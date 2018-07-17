Глава СПЧ: Мусорные свалки – это позор

Мусорные свалки – «это позор, это то, чего не должно быть», а проблемы утилизации отходов должны решаться переработкой и экономикой, построенной на замкнутом цикле. Об этом заявил глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов, выступая на заседании по вопросам обеспечения экологических прав граждан при обращении с отходами.

Он также прокомментировал экологические последствия некоторых проектов полувековой давности и подчеркнул необходимость «считать на много ходов вперед». По мнению Федотова, это «очень важное свойство, которого нам не всегда хватает», передает РИА «Новости».

Как считает правозащитник, без изменений в сознании, стереотипах и поведении жителей проблему твердых коммунальных отходов не решить.

«Можно построить мусоросжигательный завод, но если люди не научатся бросать мусор в урну, то мусоросжигательные заводы будут бессмысленны и бесполезны», – считает он.

Ситуация с мусорными полигонами, по словам Федотова, проявление общей проблемы диалога между гражданским обществом и властью.

«Там, где власть находится с гражданами в постоянном контакте и видит себя по одну сторону баррикад с населением, проблемы удается решать спокойно. А там, где они оказываются по разные стороны баррикад, вместо проблемы мусора возникает проблема противостояния», – пояснил Федотов.

Стоит отметить, что минувшей весной и в начале лета в Подмосковье прошла серия протестных акций против мусорной политики властей. В настоящее время в одном из районов Московской области – Рузском – местные жители объявили голодовку в знак протеста против «временного» размещения мусора.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 17.07.18

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