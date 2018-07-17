В Подмосковье произошел крупный пожар в торговом центре

В подмосковном Солнечногорске произошел пожар в торговом центре на улице Крестьянская. На месте происшествия работают пожарные – четыре единицы техники и двенадцать человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

По данным ведомства, сообщение о возгорании в здании поступило в 14:30. К 15:00 пожар был локализован на площади 750 квадратных метров.

По данным РЕН-ТВ, пламя охватило второй этаж по всей площади двухэтажного торгового центра. Из здания эвакуировали 80 человек, о пострадавших пока ничего не известно.

Как сообщал «Новый День», ранее МЧС выявило более 270 тысяч нарушений выявлено в российских торговых центрах после трагедии в Кемерово. Почти в каждом шестом ТЦ оказались неполадки в системах пожарной сигнализации и оповещения. Почти в половине ТЦ и кинотеатров – нарушения пожарной безопасности. Эвакуационные выходы в 17 тысячах зданий не соответствовали нормам, многие были отделаны легко воспламеняющимися материалами. В итоге МЧС направило в суды материалы приостановку работы 618 объектов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.07.18

Лукашенко: санкционку в РФ возят российские «дельцы с тяжелыми погонами». / Против подмосковного губернатора собирается коалиция «второго тура». / Глава СПЧ: Мусорные свалки – это позор. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»