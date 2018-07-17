российское информационное агентство 18+

Бульварное чтиво

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 17 июля 2018, 19:08 мск

Новости Москва

Новости дня, Новости кратко, Интервью

«Видимость общественного спокойствия»: власти Москвы запретили даже пикеты против пенсионной реформы

Московские власти вслед за митингом против пенсионной реформы, который планировалось провести в центре российской столицы, заблокировали идею массового пикетирования Госдумы в день рассмотрения скандального законопроекта о повышении пенсионного возраста.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из столичного правительства пришел отказ согласовать заявки на пикеты, поданные представителями Конфедерации труда России (КТР).

«Тем самым правящие круги в очередной раз продемонстрировали нежелание слышать голос общественного протеста против непопулярной реформы», – заявили организаторы акции.

В КТР уточнили, что в итоге общественный штаб кампании «Народ против повышения пенсионного возраста» решил провести массовые протесты в Москве и других крупных городах «после окончания законодательных ограничений уличных мероприятий, связанных с чемпионатом мира по футболу, – в начале сентября, перед вторым чтением законопроекта».

Тем не менее, 18 и 19 июля в Москве все же планируются акции протеста против реформы. В частности, 18 июля в парке «Сокольники» на площадке «Гайд-парк» в 18:40 состоится митинг, организованный движением «Гражданская солидарность».

19 июля с 9:00 до 12:00 намечена встреча депутата Госдумы от КПРФ с избирателями по повышению пенсионного возраста – на внутридворовой территории возле дома №1 на улице Охотный ряд у главного здания Госдумы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.07.18

Президент «Лукойла» сделал политическое заявление во время встречи с Моором. / Слабак, предатель и «пудель Путина»: западные СМИ заклеймили Трампа после переговоров с президентом РФ. / В Подмосковье произошел крупный пожар в торговом центре. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / пенсионная реформа

Поддержали, но с оговорками: ещё один комитет Госдумы высказался за повышение пенсионного возраста

«Реформу остановить, власть в отставку!»: в Новосибирске снова протестуют против повышения пенсионного возраста

Еще один комитет Госдумы одобрил пенсионную реформу: депутатов не остановил ожидаемый рост числа инвалидов

Бизнесвумен из Югры, которая протестовала голой против пенсионной реформы, оставили в психбольнице

Повышение пенсионного возраста поддержали 30 депутатов заксо (СПИСОК)

«Пенсионная реформа нарушает Конституцию»: профсоюзы Североуральска выступили против скандального закона

Вопрос о повышении пенсионного возраста заксо рассмотрит в начале заседания

Траурные венки, свист и крики «Позор!»: жители Костромы взбунтовались против депутатов, одобривших пенсионную реформу

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Политика, Россия, Экономика, Госдума, пенсионная реформа, правительство Москвы,

Новости партнеров