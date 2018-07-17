«Видимость общественного спокойствия»: власти Москвы запретили даже пикеты против пенсионной реформы

Московские власти вслед за митингом против пенсионной реформы, который планировалось провести в центре российской столицы, заблокировали идею массового пикетирования Госдумы в день рассмотрения скандального законопроекта о повышении пенсионного возраста.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из столичного правительства пришел отказ согласовать заявки на пикеты, поданные представителями Конфедерации труда России (КТР).

«Тем самым правящие круги в очередной раз продемонстрировали нежелание слышать голос общественного протеста против непопулярной реформы», – заявили организаторы акции.

В КТР уточнили, что в итоге общественный штаб кампании «Народ против повышения пенсионного возраста» решил провести массовые протесты в Москве и других крупных городах «после окончания законодательных ограничений уличных мероприятий, связанных с чемпионатом мира по футболу, – в начале сентября, перед вторым чтением законопроекта».

Тем не менее, 18 и 19 июля в Москве все же планируются акции протеста против реформы. В частности, 18 июля в парке «Сокольники» на площадке «Гайд-парк» в 18:40 состоится митинг, организованный движением «Гражданская солидарность».

19 июля с 9:00 до 12:00 намечена встреча депутата Госдумы от КПРФ с избирателями по повышению пенсионного возраста – на внутридворовой территории возле дома №1 на улице Охотный ряд у главного здания Госдумы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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