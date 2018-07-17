«Удавка на шее Трампа»: до «потепления» отношений РФ и США очень далеко

Вчерашние переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа могут крайне негативно сказаться на отношениях главы Белого дома и американской политической элиты, что осложнит «потепление» между двумя государства. Многие заокеанские политики считают, что после саммита Трамп оказался у Путина «в кармане» и проиграл дипломатическую войну. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», прозвучало сегодня на пресс-конференции в Москве.

Программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев подчеркнул, что в рамках российско-американского саммита по большей части были обозначены проблемные вопросы, которые нужно было озвучить, как на приеме у психотерапевта. «Накопилось очень большое количество вопросов, которые нужно было хотя бы проговорить, как на сеансе психоанализа», – сказал он.

Генеральный директор РСМД Андрей Кортунов согласился, что в большей степени встреча глав государств была нужна для того, чтобы «открыть дверь для сотрудничества на более низком уровне», и отметил, что вокруг саммита изначально «было много спекуляций» со всех сторон. «Было много неоправданных надежд, но были и опасения, что это приведет к стратегической переориентации США. Трамп предпочтёт Путина своим партнерам в Европе», – сказал он.

По мнению эксперта, встреча действительно оставляет возможность «остановить дипломатическую войну», однако считать, что после саммита будет резкое потепление отношений – безосновательно.

«В США всегда найдутся силы, которые готовы свести на минимум достижения саммита. Это (восстановление диалога) будет очень сложным и медленным процессом», – уверен он.

Директор института США и Канады РАН Николай Гарбузов также отметил, что часть американского истеблишмента вообще изначально была против переговоров Трампа с Путиным. «Значительные силы в политической элите США, связанные в основном с демократической партией, были в принципе против этой встречи. Их общее мнение, что Трамп в кармане Путина. Это плохо», – сказал эксперт.

Он пояснил, что такое отношение «может торпедировать все надежды, которые возлагались на эту встречу». «Каждый шаг (Трампа) в сторону России и Путина будет квалифицироваться как доказательство контактов Трампа с Россией, чуть ли не предательства. Это блокирует не только его способность действовать, это также плохо для института президентской власти. Вся эта история, расследования, которые ведутся, существенным образом может подорвать перспективы налаживания конструктивных связей между двумя государствами. Антироссийская пропаганда и антироссийский настрой остаются и в какой-то степени могут быть усилены», – высказал опасения Гарбузов.

В этой связи он также добавил, что «историческая роль» Трампа во многом может быть связана именно с Россией. «Он обещал наладить отношения с Россией (во время предвыборной кампании). Плюс, он одержим одной большой идеей – остаться в истории США президентом, который не боится браться за трудноразрешимые проблемы, которые накапливались десятилетиями. Россия есть в числе этих больных вопросов. Для него загадка как все будет развиваться, он действует интуитивно. Как личность, он хочет, чтобы не было того, что происходит. Это удавка, которая его давит. Он пришел в Белый дом с этим, и он так или иначе уйдет из Белого дома с этим», – уверен эксперт.

Вместе с тем Гарбузов обратил внимание, что по итогам саммита изначально предполагалось выпустить совместное российско-американское коммюнике, однако этого не произошло.

«Не договорились. Есть данные о том, что американская сторона настаивала, чтобы в коммюнике были зафиксированы гарантии невмешательства России в выборы [Конгресса США, которые пройдут этой осенью]», – сказал Гарбузов.

По его словам, Трампу нужна была «победа». «Главный вопрос, по которому не удалось договориться – вопрос о российском вмешательстве [в американские выборы]. Здесь у России есть два ограничения, которые не позволили подписать документ. Во-первых, Россия не признает, что она как государство целенаправленно вмешивалась в американские выборы – от этой позиции мы не отойдем. Кроме этого, Россия не будет брать на себя односторонние обязательства. В этом смысле Трамп не добился победы», – считает эксперт.

В целом, по мнению Гарбузова, из нескольких «больных точек», в том числе санкций, украинского конфликта и Сирии, только в последнем пока наблюдается наиболее продуктивный диалог.

Кортунов со своей стороны отметил, что тема Украины все же в определенной степени сдвинулась с мертвой точки. «Путин сказал, что Россия готова продолжать транзит через Украину. А Трамп смягчил позицию в отношении «Северного потока 2». Микропрогресс и по украинскому вопросу имел место. Он (Трамп) также может отчитаться, что он выступил в защиту украинских интересов», – считает глава РСМД.

По оценке экспертов, быстрого решения проблемы российско-американских отношений не существует. «Выбираться из ситуации предстоит достаточно длительный срок. Думаю, что хорошо, если в течение 1,5 лет действительно будут решаться точечные больные проблемы и будет восставлен диалог», – прогнозирует Гарбузов.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», встреча президентов РФ и США прошла накануне в Хельсинки. На совместной пресс-конференции по итогам переговоров оба лидера дали понять, что саммит прошел плодотворно. Трамп неоднократно благодарил Путина, несколько раз пожал ему руку и выразил надежу, что их встречи будут проводиться чаще. Глава российского государства отметил, что считает переговоры, которые прошли, по его выражению, в «откровенной и деловой атмосфере», «весьма успешными и полезными», хотя не все спорные вопросы удалось решить.

Известно, что переговоры касались многих тем, в том числе Сирии, Израиля, Ирана, Украины, а также вопросов ядерного разоружения и других.

После саммита американская пресса обрушилась с критикой в адрес Трампа, обвинив его в государственной измене и сговоре с Путиным. Европейские СМИ заявили, что президент США унизил Европу и углубил пропасть между Штатами и «старым светом».

Москва, Мария Вяткина

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