Поддержали, но с оговорками: ещё один комитет Госдумы высказался за повышение пенсионного возраста

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов ожидаемо поддержал правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста в России. В отличие от коллег из других комитетов, депутаты рискнули высказать существенные замечания, но будут ли они учтены – большой вопрос.

В частности, в целях минимизации негативных последствий реализации инициативы комитет считает необходимым «разработать комплексную программу мер по содействию занятости и защите трудовых прав граждан предпенсионного возраста, а также недопущению роста молодежной безработицы».

Председатель комитета Ярослав Нилов (ЛДПР) считает, что предложенный механизм повышения пенсионного возраста является слишком жестким, что может существенно повлиять на рынок труда, увеличив количество безработных. В связи с этим становится актуальным вопрос и о повышении пособия по безработице.

Как говорится в заключении, «у комитета возникает вопрос относительно объективности предложенных границ пенсионного возраста». В связи с этим депутаты считают необходимым провести дополнительные исследования и представить научное обоснование реального возраста утраты трудоспособности большинством работников.

Комитет также отметил, что «без принятия дополнительных мер при реализации предложенных норм велика вероятность снижения уровня жизни граждан предпенсионного возраста, прежде всего из-за возможного уменьшения их доходов».

«Кроме того, необходимо иметь в виду, что с правом на назначение пенсии связан целый ряд дополнительных материальных прав в налоговой, жилищной, социальной сфере, которые в случае повышения возраста выхода на пенсию также будут предоставляться гражданам в более поздние сроки», – говорится в документе, который цитирует «Интерфакс».

«Законопроектом не предусматривается каких-либо смягчающих условий введения нового правового регулирования, например, установления гибких границ пенсионного обеспечения путем предоставления гражданам права на более ранний выход на пенсию с одновременным пропорциональным снижением ее размера», – указывается в заключении комитета.

Как сообщал «Новый День», ранее комитет Госдумы по охране здоровья вслед за думским комитетом по бюджету и налогам поддержал повышение пенсионного возраста. У депутатов не вызвало тревогу заявление выступившего на заседании комитета замминистра труда Андрея Пудова, допустившего рост числа инвалидов в России при проведении пенсионной реформы. Парламентарии в своем заключении лишь указали на необходимость защиты здоровья пожилых россиян и «повышения доступности социальных и медицинских услуг для граждан, чей возраст превышает 80 лет».

Кабмин внес 16 июня в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. Предполагается, что реформа начнется со следующего года и продлится до 2034 года. В правительстве позднее уточнили, что в случае повышения пенсионного возраста пенсии неработающим пенсионерам планируется индексировать на 1 тысячу рублей в год. Таким образом, средняя страховая пенсия в России должна составить к 2024 году 20 тысяч рублей. Тем не менее, эксперты отмечали, что такие показатели пока не заложены в бюджетных документах.

Данная инициатива вызвала широкое общественное недовольство – во множестве регионов прошли протестные акции и готовятся новые митинги. Против пенсионной реформы выступили объединение профсоюзов «Конфедерация труда России» и Федерация независимых профсоюзов России, политические партии и общественные движения, объявив о подготовке митингов протеста по всей России. Кроме того, в Москве начался процесс организации всероссийского референдума о пенсионном возрасте, который инициирует КПРФ.

Согласно результатам последнего исследования «Левада-центра», 89% жителей России негативно относятся к планам властей поднять возраст выхода на пенсию, причем 70% из них – резко отрицательно. 87% и 84% россиян считают оптимальным текущий возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин.

Между тем, на фоне народных протестов многие региональные парламенты и губернаторы выступили в поддержку пенсионной реформы. Соогласно последним данным, отзывы на пенсионную реформу поступили из 78 регионов – как от региональных законодателей, так и от глав субъектов РФ – все они положительные, некоторые содержат предложения по поправкам в законопроект.

Накануне фракция «Единая Россия» в Госдуме сообщила о решении консолидировано голосовать за повышение пенсионного возраста. Фактически это означает, что аргументы против повышения пенсионного возраста учтены не будут. После думских выборов 2016 года «Единая Россия» получила конституционное большинство в нижней палате парламента – более 2/3 депутатов – 342 из 450, что ставит под сомнение перспективность решения думской оппозиции выступить против пенсионных планов правительства РФ.

Как ожидается, Госдума рассмотрит законопроект в 10:00 мск 19 июля. Накануне этого события власти Москвы запретили противникам пенсионной реформы массовые выступления в центре столицы, ссылаясь на запрет протестных акций во время чемпионата мира по футболу, который уже закончился. Президент РФ Владимир Путин, обещавший в 2005 году не повышать пенсионный возраст, пока находится на посту главы государства, демонстративно самоустранился от обсуждения проблемы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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