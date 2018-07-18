ЧП в Москве: легковое такси врезалось в столб – трое погибших

На юго-востоке Москвы легковой автомобиль такси въехал в фонарный столб. Как сообщила пресс-служба столичного главка МВД, в результате ЧП погибло три человека.

ДТП произошло около 5 часов утра на Ташкентской улице около дома №12, передает РИА «Новости». Водитель Hyundai ехал в сторону Волгоградского проспекта, однако не справился с управлением и врезался в мачту городского освещения. В результате и водитель и два пассажира автомобиля погибли. «Интерфакс» уточняет, что автомобиль являлся такси.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Стоит отметить, что накануне на юго-западе столицы рейсовый автобус также врезался в столб. В результате ДТП пострадало пять человек – водитель и четверо пассажиров. Трое из них были госпитализированы, состояние водителя оценивалось как тяжелое, двое других – получили ушибы и находятся в состоянии средней тяжести.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 18.07.18

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