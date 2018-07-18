Неожиданно: Счетная палата раскритиковала законопроект о повышении пенсионного возраста

Счетная палата РФ заявила о недостатках правительственного законопроекта о повышении пенсионного возраста. Об этом говорится в официальном отзыве ведомства, который подписал его руководитель Алексей Кудрин, являющийся одним из главных лоббистов непопулярной реформы.

Счетная палата подчеркнула, что в законопроекте не указаны расчеты, определяющие «взаимосвязь между повышением пенсионного возраста и созданием условий для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции», передает «Русская служба «Би-Би-Си».

Кроме этого, в ведомстве обратили внимание, что из текста документа неясно, какие именно условия должны сделать российскую пенсионную систему «сбалансированной и финансово устойчивой» в долгосрочной перспективе.

Вдобавок, как подчеркивается в отзыве, проект не содержит информацию о том, как изменится количество получателей пенсий, что, в свою очередь, не дает возможности оценить, как изменится численность пенсионеров с учетом запланированных мер по повышению продолжительности жизни.

Напомним, 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. Предполагается, что реформа начнется со следующего года и продлится до 2034 года. В правительстве позднее уточнили, что в случае повышения пенсионного возраста пенсии неработающим пенсионерам планируется индексировать на 1 тысячу рублей в год. Таким образом, средний размер пенсий в России должен составить к 2024 году 20 тысяч рублей. Тем не менее, эксперты отмечали, что такие показатели пока не заложены в бюджетных документах кабмина.

Данная инициатива вызвала широкое общественное недовольство – во множестве регионов прошли протестные акции и готовятся новые митинги. Против пенсионной реформы выступили объединение профсоюзов «Конфедерация труда России» и Федерация независимых профсоюзов России, политические партии и общественные движения, объявив о подготовке митингов протеста по всей России. Согласно результатам последнего исследования «Левада-центра», 89% жителей России негативно относятся к планам властей поднять возраст выхода на пенсию, причем 70% из них – резко отрицательно. На этом фоне произошло стремительное падение рейтинга президента и правительства РФ. По данным последнего опроса фонда «Общественное мнение», рейтинг Владимира Путина с середины июня держится на уровне ниже 50%.

Тем не менее комитеты Госдумы уже одобрили законопроект и рекомендовали его принять в первом чтении. Фракция «Единая Россия» в Госдуме сообщила о решении консолидировано голосовать за повышение пенсионного возраста. Фактически это означает, что аргументы против повышения пенсионного возраста учтены не будут. После думских выборов 2016 года «Единая Россия» получила конституционное большинство в нижней палате парламента – более 2/3 депутатов – 342 из 450, что ставит под сомнение перспективность решения думской оппозиции выступить против пенсионных планов правительства РФ.

Как ожидается, Госдума рассмотрит законопроект в 10:00 мск 19 июля. Накануне этого события власти Москвы запретили противникам пенсионной реформы массовые выступления в центре столицы, ссылаясь на запрет протестных акций во время чемпионата мира по футболу, который уже закончился.

Президент РФ Владимир Путин, обещавший в 2005 году не повышать пенсионный возраст, пока находится на посту главы государства, демонстративно самоустранился от обсуждения проблемы.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 18.07.18

Цыганова переоденет Бузову и направит участников «Дома-2» на путь истинный. / ЧП в Москве: легковое такси врезалось в столб – трое погибших. / Российским мамам будут дарить набор для новорожденных. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»