российское информационное агентство 18+

Бульварное чтиво

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 18 июля 2018, 13:47 мск

Новости Москва

Новости дня, Новости кратко, Интервью

Москвич обстрелял труповозку: возбуждено уголовное дело

В Москве мужчина обстрелял машину для перевозки трупов и скрылся с места происшествия, передает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как сообщается, ЧП произошло 17 июля на юге столицы. Сотрудник санитарной службы ехал на служебном автомобиле марки Mercedes-Benz Sprinter по Варшавскому шоссе в сторону области, и на дороге у него произошел конфликт с водителем машины Toyota. Последний в ходе перепалки выстрелил из травматического пистолета в боковое водительское стекло машины для перевозки трупов и скрылся.

Подозреваемого удалось задержать вечером того же дня на улице Чертановская. Им казался 36-летний житель столицы. У него изъят травматический пистолет «ОСА».

Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 18.07.18

Ученые сильно расстроили любителей выпить итогами крупнейшего в мире исследования. / Из спасателей уберут мигрантов, судимых и взяточников: сотрудники МЧС пройдут переаттестацию. / Неожиданно: Счетная палата раскритиковала законопроект о повышении пенсионного возраста. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / ЧП в Москве

Дело бизнесмена, который «обул» ФСИН на 263 млн рублей, направлено в суд

СМИ: Бывший главный следователь Москвы задержан за взятку от криминалитета

Взрыв в московском кафе: 12 человек ранены

Футбольный болельщик получил 15 суток ареста: вылил пиво на Жириновского

Возможна эпидемия: в «Бутырке» карантин

Мошенником, обманувшим саудовского болельщика на 15 млн рублей, оказался ливанец

В Москве мать ранила ножницами дочь

Замдекану юрфака МГУ грозит до 10 лет по делу о мошенничестве

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт, ЧП в Москве,

Новости партнеров