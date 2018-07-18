Москвич обстрелял труповозку: возбуждено уголовное дело

В Москве мужчина обстрелял машину для перевозки трупов и скрылся с места происшествия, передает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как сообщается, ЧП произошло 17 июля на юге столицы. Сотрудник санитарной службы ехал на служебном автомобиле марки Mercedes-Benz Sprinter по Варшавскому шоссе в сторону области, и на дороге у него произошел конфликт с водителем машины Toyota. Последний в ходе перепалки выстрелил из травматического пистолета в боковое водительское стекло машины для перевозки трупов и скрылся.

Подозреваемого удалось задержать вечером того же дня на улице Чертановская. Им казался 36-летний житель столицы. У него изъят травматический пистолет «ОСА».

Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 18.07.18

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