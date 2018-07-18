Дело бизнесмена, который «обул» ФСИН на 263 млн рублей, направлено в суд

В Москве направлено в суд уголовное дело в отношении бизнесмена Смбата Арутюняна, который подозревается в мошенничестве на госзакупках на 263 млн рублей. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

По данным ведомства, с 2015 по 2016 годы Арутюнян в сговоре с должностными лицами Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России подменил кожевенный материал, предназначенный для обеспечения обувью заключенных, на более дешевый и некачественный. В результате по государственным контрактам была поставлена непригодная к использованию обувная продукция. Общая сумма ущерба составила более 263 млн рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Арутюнян полностью признал вину в инкриминированном ему преступлении и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

В настоящий момент дело с обвинительным заключением направлено в Гагаринский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.07.18

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