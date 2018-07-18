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Среда, 18 июля 2018, 16:26 мск

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Юнкер проговорился о Трампе: «Он не понимает, как устроен мир»

Фото: пресс-служба Кремля

Президент США Дональд Трамп не «понимает, что происходит» и «как устроен этот мир». Об этом заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер российским пранкерам, считая, что общается с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Розыгрыш устроили известные «шутники» Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус).

В беседе пранкеры посетовали на давление со стороны США, на что Юнкер парировал: «Нам приходится вновь и вновь объяснять господину Трампу, как устроен мир».

«Он не понимает, что происходит. И нам следует убедиться в том, что он начнет лучше осознавать происходящее в Армении. Хорошо. Все хорошо. Желаю удачи!» – заявил еврочиновник.

Беседа стала еще более теплой после того, как пранкеры пригласили Юнкера в Ереван, где «готовят отменное армянское барбекю, у нас его называют «шашлык». Они также предложили главе Еврокомиссии приготовить шашлык на площади в Ереване и провести «своего рода митинг».

«Это тоже звучит неплохо! Я приеду в следующем году, – пообещал Юнкер. – В этом году это больше не представляется возможным, а в следующем мы найдем подходящие даты и возможность».

Москва, Ольга Ветрова

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