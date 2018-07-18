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Среда, 18 июля 2018, 16:25 мск

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Из Москвы готовы сбежать 40% жителей

Далеко не все москвичи довольны условиями жизни в российской столице. Примерно 40% горожан не исключают возможности переезда. Однако большинство – около 60% – хотят остаться в мегаполисе. Таковы результаты исследования «Мегаполис будущего. Пространство для жизни», проведенного консалтинговой компании PwC.

Специалисты проанализировали целый ряд городов. Помимо Москвы, это Сидней, Стокгольм, Дубай, Нью-Йорк, Сингапур, Торонто, Шанхай, Гонконг и Лондон, передает dom.lenta.ru. Как оказалось, столица Британии имеет показатель, схожий с Москвой, – 38% жителей Лондона готовы уехать из города. В остальных мегаполисах предпочли бы остаться менее 50% их жителей.

Москва, Ольга Ветрова

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