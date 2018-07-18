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Среда, 18 июля 2018, 16:26 мск

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Экс-глава МУРа признан виновным в коррупции

Бывший глава Московского уголовного розыска (МУР) Виктор Трутнев признан виновным в посредничестве во взятке в особо крупном размере. Приговор вынесен сегодня Московским гарнизонным военным судом, передает «Интерфакс».

По данным следствия, в мае-июне 2017 года Трутнев вместе с соучастниками получили $70 тысяч в качестве взятки для их дальнейшей передачи сотрудникам правоохранительных органов за прекращение уголовного дела гендиректора компании «Трансэко».

Напомним, Трутнев был арестован 2 марта. В середине марта также стало известно, перед арестом продал свое имущество, на которое можно было наложить арест, на сумму 20 млн рублей.

Москва, Мария Вяткина

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