«Торговля Родиной» на платных дорогах: представитель РПЦ обрушился с критикой на главу минтранса РФ

Первый зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, член комиссии по развитию образования и науки Общественной палаты РФ, доктор политических наук Александр Щипков заявил, что платные дороги в России – это торговля родиной. При этом он обвинил министра транспорта Евгения Дитриха, который ранее говорил о пользе платных дорог, – в попытках оправдаться.

Как считает Щипков, платные дороги не вписываются в «русский археитип».

«Каждый русский человек, находясь в пути, в дороге, чувствует свою свободу, ощущает обладание Родиной. Дорога – это символ нашей Родины. И если мы говорим о том, что у гражданина должна быть ответственность перед своим Отечеством, что он должен быть готов защищать его до смерти, то мы должны признать и право гражданина обладать своим Отечеством, быть хозяином в своем Отечестве», – цитирует его РИА «Новости».

Шипков напомнил, что многие русские писатели Афанасий Никитин, Александр Пушкин, Николай Гоголь, Александр Радищев и Валентин Распутин обращались к теме русских дорог. «Фронтовые дороги, арестантские тракты, крестные ходы, полосатые версты, шпалы, зимние речные пути. Вспомните огромную культуру ямщицкой песни. Это ведь не на пустом месте родилось», – сказал он и подчеркнул, что дорога – это «олицетворение Родины».

«Торговля дорогами – это торговля Родиной, что бы кто ни говорил», – заявил он.

В этой связи Щипков подверг сомнению словам Дитриха, который накануне заявил о том, что проекты платных дорог повышают транспортную доступность в стране и являются инициативой частных инвесторов «построить или улучшить те или иные участки или дороги, с тем, чтобы людям лучше жилось».

«Ответ министра транспорта предсказуем и очевиден. Что может сказать министр? Что всё, что делается, приносит пользу. В данном случае с этим я не собираюсь спорить. В любом случае, интонация министра – это интонация оправдания, а значит, внутренне он не столь уж уверен в своей правоте. Я считаю, что дорога в России – это больше, чем дорога, это огромный пласт русского сознания и русской культуры», – сказал Щипков.

«Я как христианин, как русский православный человек высказываю свою личную точку зрения, но у меня большое подозрение, что эту точку зрения разделяет подавляющее большинство русских людей», – добавил он.

Напомним, в конце мая первый вице-премьер Антон Силуанов заявил, что в РФ слишком мало платных дорог. Он объявил о планах по созданию нового специального госфонда для финансирования инфраструктуры, пополнять который министерство планирует за счет внутренних займов. Предполагается, что он просуществует до 2024 года, а его общий объём составит 3 трлн рублей.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 18.07.18

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