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Среда, 18 июля 2018, 17:27 мск

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Условный коррупционер: вынесен приговор экс-главе МУРа

Экс-глава московского уголовного розыска Виктор Трутнев «отделался» 5 годами условного срока и штрафом в 200 тысяч рублей за коррупционное преступление. Такое решение вынес Московский гарнизонный военный суд, который решил мягчить вменяемую ему статью УК РФ.

Обвинение было переквалифицировано с «посредничества во взяточничестве в особо крупном размере» на «покушение на мошенничество в особо крупном размере», передает «Интерфакс».

Как решил суд, Трутнев вместе с соучастниками в мае-июне 2017 года получили 70 тысяч долларов в качестве взятки. Деньги предназначались для дальнейшей передачи сотрудникам правоохранительных органов за прекращение уголовного дела гендиректора компании «Трансэко» Юрия Корнилова.

Ранее обвинение требовало для Трутнева 10 лет колонии. Однако суд решил иначе. Другие фигуранты – бывшие офицеры Балашихинского межрайонного отдела УФСБ Алексей Винокуров, Денис Семенов и Артур Юсуфов – осуждены на три, четыре и четыре с половиной года условно соответственно – со штрафами до 500 тысяч рублей.

Москва, Ольга Ветрова

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Метки / Коррупция

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