Темпы роста реальных доходов упали до 0,2% в месяц

В июне рост реальных доходов населения (после вычета обязательных платежей, скорректированных на индекс потребительских цен) продолжил падение и в годовом выражении замедлился до 0,2%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в докладе Федеральной службы государственной статистики.

По данным Росстата, в мае рост реальных доходов составлял 0,3%, в апреле – 5,7%, в марте – 4,7% и 4,4% в феврале.

При этом в номинальном выражении доходы населения в июне 2018 года составили 33 тысячи 282 рубля, что на 9,5% выше, чем в предыдущем месяце и на 3,2% больше, чем в июне 2017 года.

Кроме этого в докладе сообщается, что в июне 2018 года среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций составила 45840 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 9,7%.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.07.18

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