«Будьте вы прокляты!» Московский митинг против пенсионной реформы отправил Путина и Медведева в отставку

Повышение пенсионного возраста в России окончательно настроило «долготерпимый» русский народ против власти. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Москве на митинге против людоедского законопроекта, который 19 июля будет рассмотрен в Госдуме в первом чтении, противники реформы призывали не только отправить в отставку правительство Дмитрия Медведева. Демонстранты заявили, что президент РФ Владимир Путин, если не отменит эту реформу, должен уйти на пенсию.

Перед началом митинга один из его организаторов, известный общественный деятель, руководитель Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров в интервью РИА «Новый День» признал, что место проведения протестной акции – гайд-парк «Сокольники» – не самая лучшая площадка для подобного мероприятия.

«Это не наш выбор. Но у нас был выбор: либо здесь, либо ничего не проводить. К сожалению, многие наши политические коллеги из-за этого решили не поддерживать его (митинг), даже говорили, что это как «загон для скота». Я считаю, если бы мы все «навалились» и все пришли, был бы совершенно другой коленкор. Но даже сюда люди пришли», – подчеркнул Федоров.

Открывая митинг, он подчеркнул, что «драконовский» законопроект о повышении пенсионного возраста отправит миллионы людей за черту бедности. При этом он призвал всех участвовать во всех акциях против законопроекта вне зависимости от того, какая политическая сила их организовывает.

«В сентябре нам нужно вывести миллионы людей на улицы для того, что сказать свое слово. Мы против этой реформы. Власть понимает только силу. Нужно поддерживать любые протесты любых политических сил, которые выступают против реформы. Не надо друг другу в зубы смотреть», – заявил он.

Кроме этого, он выступил с предложением начать «бессрочную акцию протеста», если власть не услышит народ и одобрит законопроект.

«Есть предложение начать бессрочную акцию протеста против этой реформы до полной ее отмены. Руки прочь от наших пенсий. Правительство Медведева в отставку! Нужно менять курс на социальноориентированный!» – заявил Федоров.

Лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов, также поддержавший митинг, в своем выступлении обвинил президента РФ и его правительство в «вероломном нападении» на жителей России.

«Молчать невозможно. 14 июня и «Единая Россия» и ее духовный лидер Владимир Путин вероломно, без объявления войны, как немцы в 1941-м, напали на свой собственный народ. Кто они после этого? Их можно назвать только одним словом – враги России», – заявил он.

«Меня часто спрашивали, какой главный лозунг ваших митингов. Я долго думал, а подсказали мне мои родители – старики, им уже за 70 лет. Они смотрели телевизор и в сердцах сказали: «Будь прокляты все эти «единороссы», вся эта власть!» Я считаю, это главный лозунг всех наших акций: «Будьте вы прокляты, паразиты!» – сказал Удальцов.

Он сравнил борьбу против повышения пенсионного возраста с битвой за Сталинград.

«Они осуществляют реальный геноцид, и мы можем пожелать им только одно – сгореть в аду! Горите в аду, те, кто хочет отнять у стариков, у наших граждан те крохи, которые у них есть сегодня. Позор и еще раз позор! Я считаю, эта реформа – это наш Сталинград. Отступать мы не имеем право!» – подчеркнул он.

Как считает Удальцов, необходимо составить «четкий план дальнейших действий как в Москве, так и в других городах России».

«Эта власть кроме силы и массы ничего не воспринимает. Это власть бандитов и бороться с ними можно только объединив все наши усилия. Завтра в 9 утра все выходим к Госдуме (на беседу с депутатами). 28 июля выходим на акцию в Москве, будет митинг на проспекте Сахарова. На осень готовим всероссийский «Марш миллионов» против этой геноцидной реформы», – заявил Удальцов.

Кроме этого, он отметил, что необходимо добиваться проведения референдума.

«Только народ должен решать, повышать пенсионный возраст или нет, а не 450 депутатов, половина из которых наркоманы, алкоголики, педофилы, педерасты и прочие сомнительные элементы. Мы их и не выбирали ни черта, правильно?» – обратился Удальцов к участникам акции протеста.

Политик выразил уверенность, что власть пытается в таком «экстренном порядке» протащить законопроект о повышении пенсионного возраста, потому что ее лоббирует крупный бизнес.

«Она (реформа) в интересах крупного бизнеса, работодателя, который получит новые рабочие руки почти задарма. Это в интересах наших либеральных экономистов, правительства, которое разбазарило бюджет и теперь не знает, откуда взять деньги. Наша позиция – эту реформу заморозить, провести референдум, пусть люди выскажутся. Зачем ломать народ через колено? Власть доиграется до того, что действительно будет народное восстание», – заявил он.

Удальцов считает, что только референдум сейчас поможет сохранить нынешнему президенту свою должность.

«Если Путин еще хочет остаться во власти хоть на какое-то время, он должен провести референдум. Если этого не будет сделано, мы должны требовать не только отставки правительства, но и высказывать полное недоверие президенту. Потому что он – главный идеолог этой реформы. Мы должны сказать: Путин – на пенсию», – подчеркнул Удальцов.

Бывший глава Синодального отдела по взаимодействию церкви и общества Московской патриархии протоиерей Всеволод Чаплин со своей стороны обратил внимание на непродуманность реформы.

«Лгут те, кто говорят, что пенсионеры будут лучше у нас жить после этой новой пенсии в 60 лет. Мы хорошо знаем, что не будет ни пенсии, ни работы. Чудовищная ложь произносится и теми, кто говорит, что, в стране нет денег. 5 трлн рублей будет давать реформа, а 2 трлн сейчас разворовывается – об этом Кудрин (Алексей Кудрин – глава Счетной палаты РФ, экс-министр финансов, который является одним из идеологов реформы) сказал сам несколько дней назад», – констатировал Чаплин.

Протоиерей также обрушился с критикой на российских олигархов. «Они считают себя хозяевами жизни, а на самом деле они – ничтожества. Весь этот список «Форбс», нужно и их доходы, и предметы роскоши, нефтяные доходы и газовые доходы – все обращать на пользу народа, чтобы доходы от данного нам Богом сырья никогда не шли в частные руки», – заявил Чаплин.

При этом он выразил уверенность, что одной из главных проблем в стране является то, что Россия живет в условиях «антисоциального капитализма».

«Нужно добиться того, чтобы у нас была Конституция без капитализма западного образца. Я не уверен, что нам нужны революции – ими, к сожалению, всегда пользовались наши враги. Но необходимо, чтобы власть была принуждена к диалогу. Но пока в России существует ростовщический антисоциальный капитализм, который не имеет отношения ни к левой России, ни к правой – он навязан нам нашими историческими врагами с Запада», – подчеркнул Чаплин.

Фрагмент выступления протоиерея Всеволода Чаплина

Мнение простых людей, пришедших на митинг, несильно отличалось от заявлений политиков и общественников. Корреспонденту РИА «Новый День» удалось побеседовать с участниками акции разного возраста и социального положения.

Людмила, 50 лет: «Эта тема очень актуальна для меня. Я считала, что мне 5 лет до пенсии, а две недели назад узнала, что 10 лет... Я считаю, что власть боится людей, и поэтому загнала нас на такую площадку. Это неправильно. Всегда подобные акции проводились в центре города. Мы пришли просто высказать свое мнение. Все спокойно стоят, а это место больше похоже на площадку для выгула собак, но никак не для высказывания своего мнения. Это очень обидно. Все наши знакомые против повышения пенсионного возраста. Все просто в шоке сейчас находятся. До последнего никто не верит, что это будет принято. Хотя я не удивлюсь, они (депутаты) у нас ручные. Мне очень жаль, что люди, попадая в Думу, становятся ручными. Они становятся слишком далеки от народа».

Елена, 52 года: «(Сэкономленные) деньги не пойдут на социальные нужды. Людям было бы не жалко, если бы собираемость налогов была высокая. Никто не против заплатить эти деньги. Но когда их разворовывают, когда они не доходят ни до детей, ни до стариков. Причем, если пожилые люди останутся на своих местах, значит – не будет мест для молодежи, значит – для молодежи начнется безработица».

Татьяна, 49 лет: «Мне 49 лет, я старший бухгалтер. У нас нет доверия к государству, потому что каждый год все меняется. Сначала трудовые книжки, потом стаж, потом баллы, потом баллы отменили… Представьте, я всю жизнь работаю в коммерческих структурах, я знаю, какое отношению тут к людям. Нас выжимают как мясорубкой. Государство не может своими законами влиять на коммерческие структуры: кого захотели – взяли, кого захотели – уволили. Это беспредел. А где людям работать? В Москве еще можно, а я вот живу в 50 км от Москвы. Там как людям найти работу до 63 лет? Где работать, на что жить?»

Георгий, 58 лет: «Страна не готова к реформам. Еще рано подымать пенсионный возраст. Насчет переобучения – это все ерунда. Я что, программистом стану, если водителем работал всю жизнь? Это смех и грех».

Владимир, 71 год: «Я против. У нас говорят, что безысходное положение, платить нечем будет, потому они идут на это. А надо все-таки сделать так, чтобы изыскать и не делать эту реформу. Это абсурд. Вот представьте себе, они хотят рождаемость поднять, и кто будет рисковать, когда они (молодые родители) знают, что на бабушку положиться нельзя, на дедушку положиться нельзя, потому что они еще работают».

Напомним, 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. Предполагается, что реформа начнется со следующего года и продлится до 2034 года. В правительстве позднее уточнили, что в случае повышения пенсионного возраста пенсии неработающим пенсионерам планируется индексировать на 1 тысячу рублей в год. Таким образом, средний размер пенсий в России должен составить к 2024 году 20 тысяч рублей. Тем не менее, эксперты отмечали, что такие показатели пока не заложены в бюджетных документах кабмина.

Как ожидается, Госдума рассмотрит законопроект 19 июля. Накануне этого события власти Москвы запретили противникам пенсионной реформы массовые выступления в центре столицы, ссылаясь на запрет протестных акций во время чемпионата мира по футболу, который уже закончился.

Президент РФ Владимир Путин, обещавший в 2005 году не повышать пенсионный возраст, пока находится на посту главы государства, демонстративно самоустранился от обсуждения проблемы.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 18.07.18

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