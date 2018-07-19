Спасибо «Единой России»: Госдума одобрила законопроект о повышении пенсионного возраста

Нижняя палата российского парламента одобрила в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста на 5 лет для мужчин и для 8 лет для женщин. Как передает корреспондент РИА «Новый День», вся парламентская оппозиция выступила против, но шансов «развернуть реформу не просто не было – конституционное большинство в нижней палате парламента – более 2/3 депутатов – 342 из 450 – принадлежит «Единой России».

На пленарном заседании, где обсуждался пакте документ, присутствовали 432 депутата. Из них против реформы проголосовали 104 парламентария, 328 – за.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что до 24 сентября будут приниматься поправки в законопроект.

«По итогам рассмотрения мы рассылаем по регионам, и увеличиваем срок для обсуждения, чтобы все субъекты высказали свою точку зрения. 24 сентября заканчивается срок внесения поправок», – сказал Володин.

Напомним, 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. Предполагается, что реформа начнется со следующего года и продлится до 2034 года. В правительстве позднее уточнили, что в случае повышения пенсионного возраста пенсии неработающим пенсионерам планируется индексировать на 1 тысячу рублей в год. Таким образом, средний размер пенсий в России должен составить к 2024 году 20 тысяч рублей. Тем не менее, эксперты отмечали, что такие показатели пока не заложены в бюджетных документах кабмина.

Данная инициатива вызвала широкое общественное недовольство – во множестве регионов прошли протестные акции и готовятся новые митинги. Против пенсионной реформы выступили объединение профсоюзов «Конфедерация труда России» и Федерация независимых профсоюзов России, политические партии и общественные движения, объявив о подготовке митингов протеста по всей России. Согласно результатам последнего исследования «Левада-центра», 89% жителей России негативно относятся к планам властей поднять возраст выхода на пенсию, причем 70% из них – резко отрицательно. На этом фоне произошло стремительное падение рейтинга президента и правительства РФ. По данным последнего опроса фонда «Общественное мнение», рейтинг Владимира Путина с середины июня держится на уровне ниже 50%.

Тем не менее комитеты Госдумы заранее одобрили законопроект и рекомендовали его принять в первом чтении. Фракция «Единая Россия» в Госдуме сообщила о решении консолидировано голосовать за повышение пенсионного возраста. Фактически это означает, что аргументы против повышения пенсионного возраста учтены не будут. После думских выборов 2016 года «Единая Россия» получила конституционное большинство в нижней палате парламента – более 2/3 депутатов – 342 из 450, что ставит под сомнение перспективность решения думской оппозиции выступить против пенсионных планов правительства РФ.

Президент РФ Владимир Путин, обещавший в 2005 году не повышать пенсионный возраст, пока находится на посту главы государства, демонстративно самоустранился от обсуждения проблемы.

Накануне в Москве прошел массовый митинг против пенсионной реформы, где было озвучено предложением начать «бессрочную акцию протеста», если власть не услышит народ и одобрит законопроект. Сегодня с 9 утра у здания Госдуму собрался стихийный митинг, люди с плакатами вышли в центр Москвы, чтобы выступить против реформы.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 19.07.18

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