Вперед в «светлое будущее»: россиян будут увольнять «за утрату доверия»

Крупный российский бизнес лоббирует закон с новым основанием для увольнения работников – «в связи с утратой доверия». Сейчас норма действительна только для госслужащих, но бизнесмены просят Минтруд РФ распространить ее и на коммерческие компании. Инициатива уже вызвала возмущение Федерации независимых профсоюзов России.

«Возможно, стоит внести в Трудовой кодекс такую поправку, но для ограниченного круга компаний», – заявил «Известиям» глава департамента госслужбы ведомства Дмитрий Баснак.

По его словам, вопрос находится на стадии обсуждения.

Отметим, что нынешняя норма четко устанавливает причины утраты доверия госслужащими. Среди них – нарушение налагаемых запретов (коммерческая деятельность, участие в иностранных НКО, счета в зарубежных банках), непредставление сведений о доходах или расходах, а также непринятие мер для урегулирования конфликта интересов.

Идею распространить это основание для увольнения резко раскритиковал председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

По его мнению, это «бред очередной, который кому-то померещился», передает РИА «Новости».

«Все это должно пройти через трехстороннюю комиссию, там мы обсуждаем, кто, что просят, чего просят и как они нарушают действующее трудовое законодательство, потом будем разбираться», – подчеркнул он.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 19.07.18

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