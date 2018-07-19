Вперед в «светлое будущее»: россиян будут увольнять «за утрату доверия»

Крупный российский бизнес лоббирует закон с новым основанием для увольнения работников – «в связи с утратой доверия». Сейчас норма действительна только для госслужащих, но бизнесмены просят Минтруд РФ распространить ее и на коммерческие компании. Инициатива уже вызвала возмущение Федерации независимых профсоюзов России.
«Возможно, стоит внести в Трудовой кодекс такую поправку, но для ограниченного круга компаний», – заявил «Известиям» глава департамента госслужбы ведомства Дмитрий Баснак.
По его словам, вопрос находится на стадии обсуждения.
Отметим, что нынешняя норма четко устанавливает причины утраты доверия госслужащими. Среди них – нарушение налагаемых запретов (коммерческая деятельность, участие в иностранных НКО, счета в зарубежных банках), непредставление сведений о доходах или расходах, а также непринятие мер для урегулирования конфликта интересов.
Идею распространить это основание для увольнения резко раскритиковал председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.
По его мнению, это «бред очередной, который кому-то померещился», передает РИА «Новости».
«Все это должно пройти через трехстороннюю комиссию, там мы обсуждаем, кто, что просят, чего просят и как они нарушают действующее трудовое законодательство, потом будем разбираться», – подчеркнул он.
Москва, Ольга Ветрова
Москва. Другие новости 19.07.18
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