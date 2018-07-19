«Вы там, Дума, одурели со своим правительством?» Избиратели устроили депутатам ГД «веселую» жизнь

Жители России устроили массированную атаку на депутатов Госдумы с помощью писем, телеграмм и телефонных звонков по поводу пенсионной реформы. Как заявил сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента председатель комитета ГД по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов (КПРФ), один из самых популярных вопросов избирателей: «Вы там, Дума, одурели со своим правительством?»

«Звонят, телеграммы шлют, письма. Последний звонок, человек мне раздосадованный сказал: Вы там, Дума, одурели со своим правительством? Если примете этот закон, мы за вас в следующий раз проголосуем по-своему», – сказал парламентарий.

По его словам, один из избирателей заявил, что «как 22 июня в 4 часа – вероломно, когда народ радовался, вы нам этот законопроект вносите».

«Я вам это говорю языком регионов», – подчеркнул Харитонов.

Депутат обратил внимание, что уровень жизни в региональном разрезе существенно отличается, как и ситуация на рынке труда. «Если в Москве, Ингушетии продолжительность жизни составляет 70 лет. То в Твери – 69, на Чукотке – уже 64.

Основа России – село – средняя продолжительность жизни по селу на Чукотке – 53 года, у мужчин и вовсе 47 лет», – сказал Харитонов, явно намекая на «людоедские» планы правительства РФ повысить возраст выхода на пенсию для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63.

«Вопрос, сколько доживет до пенсии и сколько людей сможет ее получить», – сказал Харитонов.

Он выразил опасение, что предлагаемая правительством РФ пенсионная реформа, в том числе, не будет стимулировать приток населения для развития таких приоритетных направлений, как Арктика и весь российский Север.

«За прошлый год убыль населения Дальнего Востока составила 17 тысяч. Наверное, не зря, президент, не дожидаясь принятия закона, наверняка уже все слышали итоги вчерашнего заседания, 150 тысяч за первого ребенка на Дальнем востоке. Увеличение материального капитала, а также подъемные увеличить в 4 раза до 1 млн рублей. На Дальний восток предлагается ежегодно 30 млрд. Не дожидаясь даже принятия закона, президент делает уже выводы», – отметил Харитонов и добавил, что правительство, в отличие от главы государства, не предлагает действенных мер по снижению смертности в трудоспособном возрасте.

«Уважаемые коллеги, прежде чем голосовать, подумайте, о чем говорят люди. Кому недостаточно аргументов, выступающих здесь, около тысячи людей молодых и среднего возраст ждут нашего общения (у входа в Госдуму)», – обратился Харитонов к коллегам по Госдуме.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.07.18

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