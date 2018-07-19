В четверг Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста россиян. Предупреждая грядущие изменения на рынке труда, один из крупнейших в стране химкомбинатов «Тольяттиазот» объявил о скором старте программы профессиональной переподготовки лиц старшего возраста.

– Государством объявлены планы по повышению пенсионного возраста, – заявил председатель совета директоров ПАО «Тольяттиазот» Петр Орджоникидзе. – Задача работодателей – помочь людям подготовиться к переменам. Образовательная инициатива «Тольяттиазота» предоставит жителям Тольятти и области дополнительные возможности для освоения новых профессий и трудоустройства. Надеемся, что другие предприятия региона и всей страны поддержат ее.

Специалисты комбината заранее провели социологические исследования жителей Тольятти в возрасте от 50 до 70 лет. Как оказалось, практически каждый третий из опрошенных хочет продолжать работать, и почти две трети – 59% – заинтересовала возможность получить новую специальность. Как объясняли горожане, профессиональная переподготовка даст им возможность поменять место работы или попробовать себя в новой должности.

Все востребованные в ходе соцопроса профессиональные навыки отвечают нынешним реалиям рынка труда и в будущем помогут лицам старшего возраста продолжать оставаться востребованными в профессиональном отношении.

– Мне кажется, программы профессиональной переподготовки достаточно важны, востребованы и актуальны, особенно в свете нынешней дискуссии о повышении пенсионного возраста, – говорит политолог, член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин.

Приступить к овладению новыми специальностями жители Тольятти, а также и всей Самарской области смогут уже в январе следующего года. Кроме таких ключевых направлений подготовки, как иностранный язык, компьютерная грамотность, основы предпринимательства, административная поддержка офиса или предприятия, обучающимся предложат поучаствовать в специальных адаптационных и профориентационных программах, призванных облегчить им дальнейшее трудоустройство.

Как уточнили в пресс-службе «Тольяттиазота», срок обучения в зависимости от выбранного направления будет варьироваться от шести месяцев до года. Для того чтобы принять участие в программе профессиональной переподготовки, желающим понадобится пройти предварительное анкетирование и составить сопроводительное письмо. К работе на курсах «Тольяттиазот» обещает привлечь приглашенных преподавателей и работников собственного Центра подготовки и повышения квалификации кадров, и самостоятельно профинансировать их труд из корпоративного бюджета.

– Нужно понять, что в ближайшие 10 лет в нашей стране на женщин в возрасте до 63 лет и мужчин до 65 лет придется смотреть другими глазами. И поэтому работать с таким контингентом нужно основательно, серьезно и системно, включая вопросы переквалификации, расширения рынка труда, обеспечения нормального здоровья и образа жизни, – сказал порталу Speakercom член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, профессор ВШЭ Леонид Поляков. – Это действительно существенная комплексная социальная перестройка, а не просто однократная мера... Между тем многие работодатели рассматривают женщин в возрасте за 45 лет и мужчин старше 50-55 лет в качестве мало на что способных потенциальных пенсионеров.

Пример диаметрально противоположного подхода к трудовым ресурсам демонстрирует руководство «Тольяттиазота». Остается надеяться, что инициатива химкомбината, направленная на помощь возрастным жителям региона, не останется единственным примером социально ответственного поведения крупного бизнеса, и будет подхвачена другими компаниями и корпорациями.

Тольятти, служба информации РИА «Новый День»

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