«Нужно биться за отмену грабежа»: компромисс в пенсионной реформе недопустим

Российские власти, уничтожая «социалку», воспринимают народ «как дойную корову»: «надо немножко кормить, чтобы не сдохла, и бесконечно доить ценами, налогами, тарифами». Об этом в интервью РИА «Новый День» заявил секретарь московского горкома партии «Рот Фронт» Александр Батов, комментируя пенсионную реформу.

По его оценке, причина наступления на социальные права – не только в жадности отечественных капиталистов, но и в пассивности самих граждан.

Батов отметил, что цель капитала – всегда одна: получить максимум прибыли при минимуме издержек. «Пенсии, здравоохранение, образование, вообще вся «социалка» для них – это издержки, – пояснил он. – Поэтому олигархи будут стремиться максимально ее урезать. Им всегда нужны деньги».

Однако Батов не считает нынешний момент реваншем «особого отряда «гайдаровцев». Наступление на права граждан, по его мнению, ведется непрерывно с начала 90-х, а после прихода к власти Путина «изменилась риторика, внешняя мишура, поскольку изменились задачи российской буржуазии».

«Внутренняя политика Путина – закономерное продолжение политики Ельцина. Отнимать и делить – вот чем они занимаются», – констатировал Батов.

Еще в 90-е, напомнил он, коммунисты РКРП предупреждали: «Начинайте бороться за свои права уже сейчас; чем позже начнёте, тем хуже будут стартовые условия».

«Люди предпочитали отворачиваться от борьбы. И вот результат... Бороться-то всё равно придётся. Только в гораздо худших условиях», – сказал Батов.

Между тем, по его мнению, общественное сознание постепенно освобождается от «телевизионного дурмана» – «люди оглядываются вокруг, уже понимают, что есть общие проблемы, касающиеся каждого».

В то же время Батов отметил, что многие молодые относятся к собственной будущей пенсии легкомысленно: «Когда-то она ещё будет? К этому моменту, как говорится в известной сказке про Ходжу Насреддина, или ишак умрёт, или падишах, или я. Так и с пенсией; многие полагают, что нынешняя пенсионная система или даже нынешнее государство просто не проживёт ещё несколько десятилетий».

Как считает Батов, организации по-настоящему массовых протестов мешает «отсутствие опыта у самих протестующих, в первую очередь, опыта организованной борьбы».

«Поэтому ситуация удручающая. Протесты вспыхивают стихийно, вразнобой, люди часто ведутся на демагогические уловки своих классовых врагов», – сожалеет он.

По его словам, существует «водораздел между системными и несистемными организациями». Так, парламентским силам есть, что терять, и они предпочитают «не заплывать за буйки»: многие из них «готовили и продолжают готовить протестные мероприятия не столько для достижения какого-то результата, сколько для сохранения собственного лица».

«Мол, мы тоже протестовали. А если нам всё позапрещали – ну, что делать... будем держать кукиш в кармане. Примерно так сейчас и происходит», – пояснил он.

Самым важным событием должен был стать митинг в центре Москвы 18 июля накануне рассмотрения законопроекта Госдумой.

«Митинг готовила широкая коалиция, сложившаяся вокруг КТР. Но власти – вот удивительное дело! – позапрещали все митинги против себя. И КТР решила отложить протест на сентябрь. А в сентябре, скорей всего, будет уже поздно...» – прогнозирует Батов.

В итоге, по его оценке, мы постепенно приходим к ситуации, «когда возможностей для легального протеста в России не останется вовсе», и всё будет «как при царе-батюшке».

Однако если протесты не станут «массовыми и агрессивными», даже послаблений в пенсионной реформе не произойдет. Если же митинги «продолжатся, не сбавляя оборотов, реформу могут смягчить», но и это обстоятельство, по оценке Батова, власть попытается использовать для своей популяризации.

«Хороший «царь» погрозит плохим «боярам» и скосит пару лет к пенсионному возрасту. Это милостивое действие будет преподноситься правительственной пропагандой как величайшее достижение. Хотя фактически народ разыграют как в известном анекдоте «купи козу – продай козу», – отметил он.

Компромиссы и уступки в этом вопросе недопустимы, и нужно «биться за полную отмену грабежа», резюмировал Батов.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 20.07.18

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