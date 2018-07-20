ЧП в Подмосковье: сгорела баня, подаренная Гагарину

В подмосковном Воскресенске сгорела баня, подаренная в 1961 году президентом Финляндии Урхо Калева Кекконеном первому космонавту планеты Юрию Гагарину.

Как сообщается, по четвергам баню традиционно посещало все руководство подготовки космонавтов, а по пятницам – отряд космонавтов, передает «Рен ТВ».

О случившемся сообщает и подмосковное МЧС. Отмечается, что информация о пожаре в деревне Золотово, СНТ «Березовые Рощи» поступила в 04:23. В борьбе с огнем участвовали две единицы техники и семь человек. В 05:25 пожар был ликвидирован.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.07.18

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