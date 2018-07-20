ЧП в Подмосковье: полуторагодовалый малыш выпал из окна

В Подмосковье полуторагодовалый ребенок остался жив после падения из окна 13 этажа. Несчастный случай произошел накануне в Одинцове, когда малыш находился в квартире с няней. Об этом, как передает РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По предварительным данным, когда женщина отвлеклась, мальчик залез на подоконник и, открыв окно, выпал. Силу удара смягчили деревья.

Сейчас пострадавший находится в больнице. У него диагностированы «сотрясение головного мозга, тупая травма живота».

По факту случившегося проводится доследственная проверка.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.07.18

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