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Пятница, 20 июля 2018, 13:18 мск

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ЧП в Подмосковье: полуторагодовалый малыш выпал из окна

В Подмосковье полуторагодовалый ребенок остался жив после падения из окна 13 этажа. Несчастный случай произошел накануне в Одинцове, когда малыш находился в квартире с няней. Об этом, как передает РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По предварительным данным, когда женщина отвлеклась, мальчик залез на подоконник и, открыв окно, выпал. Силу удара смягчили деревья.

Сейчас пострадавший находится в больнице. У него диагностированы «сотрясение головного мозга, тупая травма живота».

По факту случившегося проводится доследственная проверка.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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