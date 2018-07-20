КТР: Идея увольнять за утрату доверия не получит поддержки

Россиянам не стоит опасаться введения новой нормы увольнения – из-за утраты доверия. У идеи, высказанной чиновником Минтруда РФ, нет никаких шансов быть поддержанной. Об этом заявил член президентского совета по правам человека, президент Конфедерации труда России (КТР) Борис Кравченко.

«У подобных предложений не будет никаких перспектив получить поддержку со стороны профсоюзов и пройти через российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений», – пояснил он в комментарии РИА «Новости».

При этом Кравченко признал, что право увольнять в связи с утратой доверия могло бы сильно «отразиться на работниках».

«Всерьез это мнение одного из чиновников Минтруда обсуждать не стоит, – успокоил он, – потому что любые изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации проводятся через жесткие и серьезные переговоры социальных партнеров».

Как сообщал «Новый День», крупный российский бизнес лоббирует закон с новым основанием для увольнения работников – «в связи с утратой доверия». Сейчас норма действительна только для госслужащих, но бизнесмены просят Минтруд РФ распространить ее и на коммерческие компании. Инициатива уже вызвала возмущение Федерации независимых профсоюзов России.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 20.07.18

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