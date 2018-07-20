Уже соскучился: Трамп объявил о подготовке новой встречи с Путиным

Лидеры России и США встретятся вновь. О подготовке очередного саммита США-РФ объявил американский президент Дональд Трамп. «Я всегда говорю, что она (встреча) в работе», – заявил Трамп в интервью телеканалу CNBC (цитата по «Интерфаксу»).

Президент США отметил, что ему удалось наладить хорошие отношения с российским президентом. «Мы очень хорошо поладили, факт в том, что мы очень хорошо поладили», – отметил он.

Однако, если диалог не принесет результатов и договоренности, достигнутые в Хельсинки, не реализуются, то президент России, по словам Трампа, станет «его злейшим врагом», а сам он – «худшим ночным кошмаром» Путина.

«Но я думаю, что на самом деле у нас все получится», – заключил президент США.

Отметим, что налаживание отношений между лидерами приветствовала канцлер Германии Ангела Меркель.

«Я считаю, что ситуация, при которой русский и американский президент встречаются, должна снова стать ситуацией в порядке вещей. Я рада любой такой встрече, – заявила она. – Если он говорят друг с другом – это всегда хорошо».

Меркель также считает, что такие контакты должны происходить чаще.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 20.07.18

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