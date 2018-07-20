Одумались? МОК готов принять Россию обратно

Международный олимпийский комитет (МОК) внезапно изменил позицию в отношении России и заявил о готовности принять ее в состав организации. При этом в МОК заявили, что согласны поддержать и реформы, проводимые в российском спорте.

«Россия была подвержена санкциям, слова «Россия» не будет в исторических книгах про Олимпиаду-2018. Теперь мы готовы принять Россию обратно и поддержать все те реформы, которые Россия провела и проводит», – заявил глава МОК Томас Бах на пресс-конференции, передает РИА «Новости».

Как сообщал «Новый День», в 2016 году вышел доклад Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Расследование во многом основывалось на показаниях экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который утверждал, что в России существует система допинга, поддерживаемая на государственном уровне. По результатам расследования комиссии МОК российских спортсменов отстраняли от международных соревнований. Карательные меры коснулись даже чистых атлетов, тесты которых никогда не указывали на то, что они принимали запрещенные препараты.

Допинг-скандал стал поводом для официального отстранения российской сборной от Олимпиады-2018, проходившей в южнокорейском Пхенчхане. Спортсменов из РФ допустили к выступлениям под нейтральным флагом. В свою очередь российские власти всегда отвергали обвинения, называя их беспочвенными и не заслуживающими доверия.

Лозанна, Ольга Ветрова

Лозанна. Другие новости 20.07.18

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