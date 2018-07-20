Путин про пенсионный возраст: «Чувствительно»

Президент РФ Владимир Путин впервые решился прокомментировать тему повышения пенсионного возраста. Глава государства заявил, вопрос «чувствителен» и обсуждается с меньшей или большей интенсивностью на протяжении многих лет.

«Вопрос, конечно, очень чувствительный для большого количества наших граждан. Этот вопрос не вчера возник. Он обсуждается так или иначе с меньшей или большей интенсивностью на протяжении многих лет, разные варианты предлагали», – цитирует Путина РИА «Новости».

Как сообщал «Новый День», накануне в Москве прошел массовый митинг против пенсионной реформы, где было озвучено предложением начать «бессрочную акцию протеста», если власть не услышит народ и одобрит законопроект.

Парламентская оппозиция выступила против принятия законопроекта, но шансов «развернуть» реформу не просто не было – конституционное большинство в нижней палате парламента – более 2/3 депутатов – 342 из 450 – принадлежит «Единой России».

Москва. Другие новости 20.07.18

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